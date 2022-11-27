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Арбитр Федотов поделился мнением о драке в матче «Зенита» и «Спартака»

вчера, 18:56
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о драке в матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0 в основное время и 4:2 по пенальти).

То, что произошло в концовке матча «Спартака» и «Зенита» – просто беда. Давайте по порядку – Барриос умышленно ударил по сопернику без попытки сыграть в мяч. За это надо было его удалять. Дальше его толкнул Николсон, подключился Промес – и понеслась. Удаление заслужили все – и Барриос, и Промес, и Родригао, который устроил кунг-фу. Соболева – тоже вон с поля, полетел на тренера «Зенита».

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Все комментарии
Верг
Верг
вчера в 22:24
Самое смешное было - идет небольшой замес, а москалев бегает карточки показывает. Так то пофиг на москалева, ну уж очень смешно
pomor45
pomor45
вчера в 21:49
Любопытное явление в футболе этот мелкий фол. Не замечай его, чтобы не тормозить игру, это приведёт к накоплению раздражения и выльется в потасовки после более значимого нарушения, что и произошло. Если пресекать, то работаешь в пользу нарушителя. Цель использующего мелкий фол - остановить соперника без ущерба для себя, жёлтой карточки. Нарушитель пускает в ход приёмы мелкого фола при любом проигрыше поединка с более сильным соперником, часто сразу, не медля, но так ,чтобы не тянуло на жёлтую: путается как бы неуклюже под ногам, руки кладёт на спину, плечи, подталкивает слегка, как бы непроизвольно, и прочие приёмчики. Судья свистит - игра остановлена, что и требовалось нарушителю. Выходит судья подыграл нарушителю Превратилось уже в набор приёмов защиты слабых игроков против сильных. Раздражают, как назойливые мухи и превращают игру в толкучку. Копится раздражение, копится, а потом последняя капля, которую подливает провокатор, и цепная реакция - потасовка. Мне нравится в этом отношении правила удаления за мелкие фолы на различное время прямо во время игры принятые в хоккее с мячом. Неплохо бы их перенять футболу.
pomor45
pomor45 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 21:27
Но, Зенит не проиграл.
pomor45
pomor45
вчера в 21:26
У Грибоедова в "Горе от ума" есть строки: "Ах! боже мой! что станет говорить
Княгиня Марья Алексевна!". Похоже на Соккере этим персонажем становится арбитр Федотов. Ах! боже мой! что станет говорить арбитр Федотов!
cska1948
cska1948 ответ Tostao (раскрыть)
вчера в 21:16
Вроде на Симутенкова.
cska1948
cska1948
вчера в 21:13
"...Соболева – тоже вон с поля, полетел на тренера «Зенита»".
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Видимо Соболев обиделся, что в Зенит не пригласили.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:06
Соболева удалили.
Союзник противников
Союзник противников ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:18
Мало перечислил,нидер-рецидивист тоже должен быть в списке,да ещё много кто.
Союзник противников
Союзник противников ответ Tostao (раскрыть)
вчера в 20:16
ТОже не видел-он боксировал с северными неграми.
Tostao
Tostao ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:12
Соболя таки удалили.
Tostao
Tostao
вчера в 20:10
Соболев на кого конкретно прыгал из тренеров Зенита?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:53
Только почему то Промеса и Соболя из этого списка не удалили...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 19:28
Весёленькая концовочка сезона ! Как же интересен бывает футбол !!! ))
протон
протон
вчера в 19:23
Беда была бы, если бы в итоге были бы серьезные травмы. А так - помахались немного, хоть веселым матч получился. Более-менее длительной дисквы заслужили Родригао с его ударами ногами и Соболев-мышь
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 19:20
Вообще не красивая история.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:19
Зенит не умеет достойно проигрывать, поэтому провоцируют.
Дмитрий Николаевич
Дмитрий Николаевич
вчера в 19:07, ред.
"Дмитрий Николаевич сегодня в 17:27, ред.
Спартак начал все больше фолить, по ходу концовка будет горячей. Причем все грязнее и грязнее играют, сами не хотят играть и Зениту не дают."
Я прям предвидел)
YVG
YVG
вчера в 19:05
Судья с первой минуты не замечал грубости игроков спартака, это и привело к драке.
6gnn28xtsn8t
6gnn28xtsn8t
вчера в 18:59
Судья с самого начала матча упустил нити игры, пошел на поводу бразильского хамства. Позор!
Futurista
Futurista
вчера в 18:59
Всё верно...Барриоса если бы удалил судья сразу по делу, никакой драки бы не было...
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:58
И такое бывает в футболе. Лишь бы без травм.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:57
Судья под конец немножко упустил нить игры. Но с карточками разобрался Вроде правильно...
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