Арбитр Федотов поделился мнением о драке в матче «Зенита» и «Спартака»

Арбитр поделился мнением о драке в матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0 в основное время и 4:2 по пенальти).

То, что произошло в концовке матча «Спартака» и «Зенита» – просто беда. Давайте по порядку – Барриос умышленно ударил по сопернику без попытки сыграть в мяч. За это надо было его удалять. Дальше его толкнул Николсон, подключился Промес – и понеслась. Удаление заслужили все – и Барриос, и Промес, и Родригао, который устроил кунг-фу. Соболева – тоже вон с поля, полетел на тренера «Зенита».