Григорян: «Швейцария — команда без слабых мест»

Российский тренер поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа ЧМ -2022 между Бразилией и Швейцарией.

Думаю, непростая победа будет у Бразилии. Швейцария — одна из лучших команд не только по составу, она ещё и одна из лучших по игре. По сути команда без слабых мест, но без мегазвёзд. Причём великолепно подготовлена — и ментально, и физически.

Неймар, безусловно, потеря для Бразилии. Это действительно лидер команды. А что касается потери Данило, то до попадания в плей‑офф она вообще не критична.