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Григорян: «Швейцария — команда без слабых мест»

вчера, 15:52
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия1 : 0Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Российский тренер Александр Григорян поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 между Бразилией и Швейцарией.

Думаю, непростая победа будет у Бразилии. Швейцария — одна из лучших команд не только по составу, она ещё и одна из лучших по игре. По сути команда без слабых мест, но без мегазвёзд. Причём великолепно подготовлена — и ментально, и физически.

Неймар, безусловно, потеря для Бразилии. Это действительно лидер команды. А что касается потери Данило, то до попадания в плей‑офф она вообще не критична.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:03
А я думаю, что слабые места есть у всех и всегда!
Маgоmеd Аydаmirоv
Маgоmеd Аydаmirоv
вчера в 18:43
Швейцария🇨🇭 вполне способен победить Бразилию, они умеют побеждать фаворитов... и Бразилии им не авторитет каким бы сильно они не играли... Швейцарии сама сильно играют..
ДСА
ДСА
вчера в 16:00
Швейцарцы вполне способны обыграть бразильцев, они скрытые фавориты турнира.
Гость
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