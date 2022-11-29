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У Неймара наблюдаются симптомы вирусной инфекции

вчера, 09:42

У нападающего сборной Бразилии Неймара наблюдаются симптомы вирусной инфекции.

Форвард национальной команды Винисиус Жуниор после матча со Швейцарией во 2-м туре ЧМ-2022 (1:0) сообщил:

Ему было грустно из-за того, что он не смог прийти на стадион, потому что чувствовал себя не очень хорошо. Не только из-за ноги, но и из-за небольшой лихорадки.

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Все комментарии
зигзаг
зигзаг
вчера в 19:15
Чм пройдёт и понесётся. Уже подготавливают
Союзник противников
Союзник противников ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:35, ред.
Я напишу на тебя заяву в Калининградское отделение общества защиты животных.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:34
Привет кондиционерам!Это самый невинный вариант.Скорее,начинается "болезнь,которой нет".
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 14:40
лихродака Эбола
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 13:42
Думаю за неделю поправится и нога пройдет, на таблетках все равно сыграет
barca200885
barca200885 ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 12:28
Ну, тут как бы есть доля истины. Несмотря на то, что спортсмены вроде как лошади, иммунитет у них как раз не очень, т.к. организм программируется на другое. Поэтому профессиональные спортсмены подвержены всяким ОРВИ, ОРЗ, гриппу и другим заболеваниям. Кроме того, все они такие же люди и у всех свои особенности. А Неймара вообще того гляди сдует, а он ещё на стадион собирается. А там всегда ветра. Шутка.
Сп62
Сп62
вчера в 12:11
Вирус точно создан в биолаборатории соперника.
Dima salev
Dima salev
вчера в 11:34
В Катаре жарко все футболисты пьют холодные напитки и простудятся больше ничего. Люди от тяжёлый труд заболеють а футболисты от хорошей жизни
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 11:03
Даже не заметил, что он отсутствовал. В ПСЖ ещё как-то может делать разницу, а в целом он не тот игрок, который решает исход матчей. Месси с Мбаппе разыгрались хорошо.
lotsman
lotsman
вчера в 10:54
Там какая то эпидемия.
vova505
vova505
вчера в 10:54
Ну пипец ... ((
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 10:50
Ниймар не сыграит больше на этом трунире. Скринте
h5b226xbqg3p
h5b226xbqg3p
вчера в 10:50
Пусть в масочке играет дальше
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:46
В решающих матчах наверное сыграет,без него будет тяжело!
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 10:22
хоть и команда из сплошных звезд, но без такого калибра игрока тяжко
SAMURАI
SAMURАI
вчера в 10:21
Жалко его.Впервые за долгое врем он взялся за голову и тащит ПСЖ и пешехода вместе с Мбаппе,и тут травма на ЧМ.У Бразилии есть отличные шансы пройти далеко,И Неймар им точно нужен.
ДСА
ДСА
вчера в 10:16
Сначала вылечиться, потом карантин недели две... Можно ехать домой.
Варвар7
Варвар7 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 10:13
Благодарю , а то "заедает мышка" сейчас я её выкину!
alexgurzan
alexgurzan ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 10:03
Добрый день.
Ничего страшного, если комментарий без нарушений, жалоба будет просто проигнорирована.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:00, ред.
Случайно нажал на кнопку "жалоба" пользователя Ангел неБЕСГрешен ни в коем случаи не хотел обидеть человека хотел бы извиниться за оплошность и убрать жалобу!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:56
Это совсем не хорошо,грипп подхватил.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:54
А вдруг это КОВИД?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:50
Не вовремя сломался,мог бы феерить на ЧМ
Крымский Мост
Крымский Мост
вчера в 09:47
Здоровья. Хотелось бы увидеть сборную в полном составе
Komitas
Komitas
вчера в 09:43
Неймар нужен сборной Бразилии как никогда. Пусть выздоравливает
Гость
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