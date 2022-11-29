У Неймара наблюдаются симптомы вирусной инфекции

У нападающего сборной Бразилии наблюдаются симптомы вирусной инфекции.

Форвард национальной команды после матча со Швейцарией во 2-м туре ЧМ -2022 (1:0) сообщил:

Ему было грустно из-за того, что он не смог прийти на стадион, потому что чувствовал себя не очень хорошо. Не только из-за ноги, но и из-за небольшой лихорадки.