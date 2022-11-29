У Неймара наблюдаются симптомы вирусной инфекции

У нападающего сборной Бразилии Неймара наблюдаются симптомы вирусной инфекции.
Форвард национальной команды Винисиус Жуниор после матча со Швейцарией во 2-м туре ЧМ-2022 (1:0) сообщил:
Ему было грустно из-за того, что он не смог прийти на стадион, потому что чувствовал себя не очень хорошо. Не только из-за ноги, но и из-за небольшой лихорадки.
Ничего страшного, если комментарий без нарушений, жалоба будет просто проигнорирована.
Ничего страшного, если комментарий без нарушений, жалоба будет просто проигнорирована.