В сборной Бразилии произошла вспышка вирусной инфекции

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вчера, 10:24

В сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре произошла вспышка вирусной инфекции.

Ранее из-за подозрения на грипп последние тренировки пропустил Антони. Как сообщает Goal, из тренировок в общей группе из-за болезни теперь исключены также вратарь и полузащитник .