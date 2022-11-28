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В сборной Бразилии произошла вспышка вирусной инфекции

вчера, 10:24
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия1 : 0Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

В сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре произошла вспышка вирусной инфекции.

Ранее из-за подозрения на грипп последние тренировки пропустил Антони. Как сообщает Goal, из тренировок в общей группе из-за болезни теперь исключены также вратарь Алиссон и полузащитник Лукас Пакета.

Сегодня Бразилия сыграет со Швейцарией в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:47
У Бразилии есть кому заменить их.
Sadjon
Sadjon
вчера в 14:40
Жаль, очень жаль....явные фавориты, показали отличную игру в первом матче, здровьям всем!!!!!!!!!!
vova505
vova505
вчера в 14:16
Пипец...
Только это наверное могло их остановить
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 14:16
Под кондерами меньше лежать надо!!какой грипп,в такую жару!!!
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 13:50
Очень жаль, чуть ли не единственные на кого приятно смотреть.
salleeh
salleeh
вчера в 12:54, ред.
Одних заставляют рты прикрывать, другим отведена роль больных, что будет дальше? Ведь ФИФА хотели и вовсе перенести ЧМ из Катара, а теперь сошлются на то, что не организованы должным образом противоэпидемилогические мероприятия. Короче, минус один фоварит…
adekvat
adekvat
вчера в 12:38
Перцовки остальным по три рюмки в день, а то играть не кому будет
dok66
dok66
вчера в 12:27
Всех нужно срочно изолировать , грипп может быть очень заразным . Может ковид кто подкинул.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 12:12
Кто то заразил, как конкурентов.))
rhskmz
rhskmz
вчера в 11:54
Как бы ЧМ не закрыди !
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:50
Пока еще не критичные потери, но всё может быть.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:49
Пусть мед. персонал свою з/п отрабатывает, а футболисты - свою.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:47
Ну эту игру Бразилия выиграет и без заболевших,а дальше надо поберечься!
Namuri
Namuri
вчера в 11:47
Очень жаль если это правда. Бразилия фаворит.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 11:42
Может и политика, болезнью, вмешаться в спорт.
ssspartak
ssspartak
вчера в 11:32
Чтож, не только политика, но и болезни тоже вмешиваются в спорт.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:21
Только еще вируса там не хватало.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 11:21
Руки пусть моют перед едой.
Знатог
Знатог
вчера в 10:57
И откуда взялся у них этот гриб?
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Крымский Мост (раскрыть)
вчера в 10:50
Так ЧМ всегда проводится летом. А тут сроки перенесли из-за особенностей климата Катара.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:42
Ну бывает и такое.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:40, ред.
Во как! Опять болезнь,"которой нет"!.Надо было бразильянцам привиться всем "Спутником",как плохо играющие,но здоровые аргентинцы.А они -живой вакциной от пфайзер,с геном обезьяны.Жалко,если это повлияет на дальнейшее их положение,ибо эта команда(как и Франция),пока впечатлила больше всех.Ну кроме "стреляющих неожиданно".
А "грипп" потому,что команду надо спасать от изоляции,а эта привычная болезнь не предусматривает оного.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:37
У Родригао вчера тоже вирус был, это что-то по бразильски
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 10:35
Редкий факт, когда одиннадцать взрослых спортсменов вторично в своей жизни и одновременно заболели корью, а на другой день проснулись совершенно здоровыми, был подробно описан в статье известного профессора Л.И. Коклюш, напечатанный в научном медицинском журнале "Корь и хворь". ("Старик Хоттабыч" ©)
Крымский Мост
Крымский Мост ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 10:32
Сроки проведения чемпионата никто не переносил. Изначально планировали на ноябрь-декабрь, потому что летом жара под 50 градусов. Вот почему отдали ЧМ Катару большой вопрос.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 10:28
А как они хотели? Сезон гриппа как никак... Надо было думать об этом, когда переносили сроки о проведении чемпионата.
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