В сборной Бразилии произошла вспышка вирусной инфекции

В сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре произошла вспышка вирусной инфекции.
Ранее из-за подозрения на грипп последние тренировки пропустил Антони. Как сообщает Goal, из тренировок в общей группе из-за болезни теперь исключены также вратарь Алиссон и полузащитник Лукас Пакета.
Сегодня Бразилия сыграет со Швейцарией в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022.
Только это наверное могло их остановить
Только это наверное могло их остановить
А "грипп" потому,что команду надо спасать от изоляции,а эта привычная болезнь не предусматривает оного.
А "грипп" потому,что команду надо спасать от изоляции,а эта привычная болезнь не предусматривает оного.