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Кейруш решил уйти с поста главного тренера сборной Ирана

вчера, 17:01

Наставник сборной Ирана Карлуш Кейруш в социальных сетях заявил, что покидает свой пост. Иран на ЧМ-2022 не вышел из группы.

Дорогие друзья! Иногда вы не достигаете своей мечты, хотя вы сделали все, что от вас зависит. Я горжусь вами, наша сборная хорошо проявила себя.

Для меня было огромной честью и привилегией быть частью этой футбольной семьи. Желаю всем вам счастья, мира, успехов и здоровья. Спасибо.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:04
До сих пор не понимаю, почему Иран за него так долго держался. Играли всё время примерно на уровень состава. Намёков на то, чтобы прыгнуть выше своих возможностей до ЧМ-22 не было ни разу.
Вылет от Ирака на КАФ, например, вполне себе можно считать провалом. Да и на ЧМ, думаю, амбиции на выход из группы всегда есть. Стабильно держали уровень - да, тут не поспоришь.
ssspartak
ssspartak
вчера в 17:40
Жаль конечно. Оставался бы еще на один цикл. Сборня Ирана однозначно повысила уровень при нем.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 17:15
Если бы не провальный матч против Англии, можно бы сказать, что команда сыграла хорошо, на своем уровне. Удачи тренеру в дальнейшем.
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