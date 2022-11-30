Кейруш решил уйти с поста главного тренера сборной Ирана

Наставник сборной Ирана Карлуш Кейруш в социальных сетях заявил, что покидает свой пост. Иран на ЧМ-2022 не вышел из группы.
Дорогие друзья! Иногда вы не достигаете своей мечты, хотя вы сделали все, что от вас зависит. Я горжусь вами, наша сборная хорошо проявила себя.
Для меня было огромной честью и привилегией быть частью этой футбольной семьи. Желаю всем вам счастья, мира, успехов и здоровья. Спасибо.
Вылет от Ирака на КАФ, например, вполне себе можно считать провалом. Да и на ЧМ, думаю, амбиции на выход из группы всегда есть. Стабильно держали уровень - да, тут не поспоришь.
Вылет от Ирака на КАФ, например, вполне себе можно считать провалом. Да и на ЧМ, думаю, амбиции на выход из группы всегда есть. Стабильно держали уровень - да, тут не поспоришь.