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Мартинес объявил об уходе из сборной Бельгии

вчера, 21:23
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия0 : 0Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подвёл итоги чемпионата мира для своей команды, а также объявил о том, что покидает национальную команду.

Бельгия заняла 3-е место в своей группе на ЧМ-2022 и не смогла пробиться в плей-офф турнира.

Конечно, вылета на групповом этапе для Бельгии недостаточно. Мы хотели пройти дальше, но этого хочет каждая сборная. Это лучший турнир в мире.

Это была моя последняя игра в качестве тренера сборной. Я не могу продолжать. Я попрощался с игроками и персоналом. Я в любом случае собирался уйти, даже если бы мы стали чемпионами мира. Это решение было принято незадолго до ЧМ-2022. Я всегда работаю над долгосрочными проектами. С 2018 года у меня было несколько моментов, когда я мог уйти в клубный футбол, но я хотел закончить работу.

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Все комментарии
4ut3j84t4vz2
4ut3j84t4vz2
вчера в 23:56
Эта сборная должна прекратить свое существование.
Puskas
Puskas ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 23:43
Бронза это большая достижения
Agamaga........
Agamaga........ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:32
Я не удивлюсь, если Марокко выиграет ЧМ. Испания с немцами мучаются. Дальше тоже могут быть большие сюрпризы.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 23:03
Лукаку не должен был сегодня выходить на поле, он просто не готов.
Де Брюйне растворился
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:01
Куртуа да, и он никогда не уходит, ещё поиграет. А вот Де Брюйне в сборной была отведена смешная роль, хотябы сегодня, все играли через Караско, когда реальная звезда это Кевин. Но у него с психикой не порядок, нет лидерских качеств.
Азара зря привезли, он давно закончился.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 23:01
Правильно,ловить там уже нечего!!! Еще большой вопрос,было ли оно,и насколько золотое это поколение?!!или пиара больше!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:59
Куртуа, Де Брюйне, Азар (челсианского периода).
Caniggia
Caniggia ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 22:58
Тито, Сантуш...
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:53
А что так , надо было остаться. Ещё одно новое поколение бы угробил .
Agamaga........
Agamaga........ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:50
Ну Де Брейне хотя бы в МС играет отлично, а в сборной просто потерялся. Лукаку мажет 5 моментов в игре, что тренер должен с ним делать? Но за результат отвечать ему.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:49
Мексика, Иран, Бельгия... Кто еще уйдет?
Известно, что независимо от результатов уйдут Дешам и Ван Гал.
Очень много тренерских перестановок
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:25
И игроки должны уйти, переоцененные игроки. Кто придумал "золотое поколение" я не знаю, как и не знаю ни одного топ игрока в Бельгии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:15
Слишком поздно.
vova505
vova505 ответ Пепс (раскрыть)
вчера в 22:13
Вполне возможно ))
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 22:05
Пора..
Муслим90
Муслим90
вчера в 22:05
Это поколение могло хоть что то выиграть, будь у них толковый тренер.
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:03
Одна бронза за 6 лет для такого талантливого поколения - это очень мало! Он тоже опоздал со своим уходом. Уходить он должен был после провала на последнем Евро, но не ушел и теперь с позором проваливает ЧМ и уходит побеждённым. Не стал Мартинес авторитетом для этого потерянного "золотого поколения" бельгийцев, поэтому они по сути, ничего и не добились и это была их последняя гастроль. Ну а Бельгии с новым тренером, надо теперь строить совершенно новую молодую сборную страны.
Dosiaa
Dosiaa
вчера в 21:48
Сборнаям Белгии добилась бы тех же результатов даже без тренера за эти 6 лет.
Пепс
Пепс
вчера в 21:43
Надо было Черчеса поставить... Он бы их засьавил Бельгию любить
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:43
Пора бы! Прошел большой путь и бельгийцы должны сказать спасибо за бронзу на ЧМ 18
SAMURАI
SAMURАI
вчера в 21:40
Был бы топ тренер это поколение хоть чего-то добилось.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 21:39
В любой топ сборной должны быть лидеры,которые должны решать если даже тренер кран
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:38
Лично я считаю, что именно из-за этого тренера сборная Бельгия с ее "золотым поколением" лишилась больших побед! Как можно было взять тренера который не является авторитетом для игроков, который за 6 лет не смог поставить нормальный футбол имея в своем составе множество высококлассных исполнителей.....
протон
протон ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:37
Вот тут я с Вами согласен. Я изначально против этой схемы.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:36
Это провал федерации футбола Бельгии, давать Мартинесу столько шансов. Столько талантов было в Бельгии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 21:35
Ну-да....когда всё окончательно пролюблено, то можно и уходить, потому что нового ты сделать не сможешь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ matrix333 (раскрыть)
вчера в 21:35
Да я ничего против вас не имею, я против клоноводства.
Почему бы вам не рисковать с одного аккаунта, раз так уверены в себе?
Коллекцию призов хочется собрать?
Дело в том, что все ваши клоны играют на кэфах от 30 и до 100 (встречал).
Одна такая УДАЧНАЯ ставка лишает смысла конкурса для 15-18 соперников по группе. Вот про это я и веду речь.
Удачи вам и вашим клонам...
протон
протон ответ matrix333 (раскрыть)
вчера в 21:34, ред.
В моей группе только два аккаунта. Агент Смит. еще Марс сидит. Что будет, не знаю, но уступать не собираюсь. Прошлый тур проиграл по своей глупости соперникам. До сих пор кораю себя, как нелепо и бездарно сыграл в ноябре. Это был провал. Но Вы победили заслуженно и победителей не судят.
matrix333
matrix333
вчера в 21:29
А как Вам это?
d1metras
d1metras
вчера в 21:28
Давно пора.. Он так и не раскрыл весь огромный потенциал "Золотого поколения" этой сборной.
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