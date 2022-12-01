Мартинес объявил об уходе из сборной Бельгии

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вчера, 21:23

Главный тренер сборной Бельгии подвёл итоги чемпионата мира для своей команды, а также объявил о том, что покидает национальную команду.

Бельгия заняла 3-е место в своей группе на ЧМ -2022 и не смогла пробиться в плей-офф турнира.