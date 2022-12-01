Мартинес объявил об уходе из сборной Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подвёл итоги чемпионата мира для своей команды, а также объявил о том, что покидает национальную команду.
Бельгия заняла 3-е место в своей группе на ЧМ-2022 и не смогла пробиться в плей-офф турнира.
Конечно, вылета на групповом этапе для Бельгии недостаточно. Мы хотели пройти дальше, но этого хочет каждая сборная. Это лучший турнир в мире.
Это была моя последняя игра в качестве тренера сборной. Я не могу продолжать. Я попрощался с игроками и персоналом. Я в любом случае собирался уйти, даже если бы мы стали чемпионами мира. Это решение было принято незадолго до ЧМ-2022. Я всегда работаю над долгосрочными проектами. С 2018 года у меня было несколько моментов, когда я мог уйти в клубный футбол, но я хотел закончить работу.