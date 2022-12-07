Бруну Фернандеш: «Роналду — самый известный игрок в мире»

Футболист сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о капитане команды Криштиану Роналду, который начал матч 1/8 финала ЧМ-2022 со Швейцарией (6:1) на скамейке запасных.
Думаю, ему не нравится находиться на скамейке запасных. Если бы меня тренер в следующей игре посадил в запас, я бы разозлился. Криштиану показал себя в раздевалке настоящей личностью. Он был в порядке. Конечно, иногда он может быть недоволен, потому что все хотят играть.
Роналду — самый известный игрок в мире. Нет никого более известного, чем Криштиану — в спорте. Не только в футболе, а вообще в спорте. Это нормально, что люди приходят посмотреть на него. Не вижу в этом ничего удивительного. Криштиану есть Криштиану. Его имя говорит само за себя.
Из играющих еще популярны Мбаппе...Холанд...
Из играющих еще популярны Мбаппе...Холанд...
Роналду можно сравнить с Бузовой.
Все смеются с неё, но она тоже очень популярная и у неё много фанатов.
Думаю Оля с Кристинкой достойны быть подругами.
Роналду можно сравнить с Бузовой.
Все смеются с неё, но она тоже очень популярная и у неё много фанатов.
Думаю Оля с Кристинкой достойны быть подругами.
Ну не бережешь ты психику меньшинств, им и так сложно ведь полурослик проклятие сборной: 5 финалов и 4 проигрыша, просто нереальный позор!
Ну не бережешь ты психику меньшинств, им и так сложно ведь полурослик проклятие сборной: 5 финалов и 4 проигрыша, просто нереальный позор!
Аргентина с Месси 2 гола кенгуру, которые они сами себе привезли
Что сделал Криштиану? не мешал и вдохновлял
Что сделал арг? испортил кучу моментов и чуть было недообрезал игру в овертайм
Аргентина с Месси 2 гола кенгуру, которые они сами себе привезли
Что сделал Криштиану? не мешал и вдохновлял
Что сделал арг? испортил кучу моментов и чуть было недообрезал игру в овертайм