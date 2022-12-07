Бруну Фернандеш: «Роналду — самый известный игрок в мире»

Футболист сборной Португалии высказался о капитане команды , который начал матч 1/8 финала ЧМ -2022 со Швейцарией (6:1) на скамейке запасных.

Думаю, ему не нравится находиться на скамейке запасных. Если бы меня тренер в следующей игре посадил в запас, я бы разозлился. Криштиану показал себя в раздевалке настоящей личностью. Он был в порядке. Конечно, иногда он может быть недоволен, потому что все хотят играть.

Роналду — самый известный игрок в мире. Нет никого более известного, чем Криштиану — в спорте. Не только в футболе, а вообще в спорте. Это нормально, что люди приходят посмотреть на него. Не вижу в этом ничего удивительного. Криштиану есть Криштиану. Его имя говорит само за себя.