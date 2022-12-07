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Бруну Фернандеш: «Роналду — самый известный игрок в мире»

вчера, 12:55
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия6 : 1Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Футболист сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о капитане команды Криштиану Роналду, который начал матч 1/8 финала ЧМ-2022 со Швейцарией (6:1) на скамейке запасных.

Думаю, ему не нравится находиться на скамейке запасных. Если бы меня тренер в следующей игре посадил в запас, я бы разозлился. Криштиану показал себя в раздевалке настоящей личностью. Он был в порядке. Конечно, иногда он может быть недоволен, потому что все хотят играть.

Роналду — самый известный игрок в мире. Нет никого более известного, чем Криштиану — в спорте. Не только в футболе, а вообще в спорте. Это нормально, что люди приходят посмотреть на него. Не вижу в этом ничего удивительного. Криштиану есть Криштиану. Его имя говорит само за себя.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Charismatic_2 (раскрыть)
вчера в 18:09
Ожидайте, всё будет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:47
Зря он так...
Из играющих еще популярны Мбаппе...Холанд...
Charismatic_2
Charismatic_2 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:06
А когда будет матч Франция - роналду?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Илья85 (раскрыть)
вчера в 16:48
Посмеемся вместе когда он французов в одиночку вынесет)
Илья85
Илья85 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 15:27
Дружище ,если Роналду узнает про тебя ,он от своих адвокатов откпдется. 😊 Может у тебя это своего рода стеб конечно ,не знаю ,но выглядит так же забавно ,как выступление некоторых депутатов в защиту не популярных законов )😊 😊
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Илья85 (раскрыть)
вчера в 15:05
И с лавки мешают амбициями, но здесь другой случай
амурец
амурец
вчера в 15:00
В комментариях где де Пауль пел диферамбы Месси что то неэгоист не пел ничего про отбеливание оруженосцами а просто облизал Месси, а тут про оруженосцев распространяется, хотя что можно ждать от месяфантиков
Илья85
Илья85 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 15:00
Так он сидя на лавке ведь не мешал . Чтож не признать-то очевидные заслуги . Тут удивительно было бы ,если бы сидя на лавке мешал . А так да,молодец 😊 😊
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Илья85 (раскрыть)
вчера в 14:57
Не мешал, это больше чем тужиться всем на смех
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:32
Зачётный троллинг от Бруну!
Роналду можно сравнить с Бузовой.
Все смеются с неё, но она тоже очень популярная и у неё много фанатов.
Думаю Оля с Кристинкой достойны быть подругами.
arsworld
arsworld
вчера в 14:22
Стоит отметить ,что при отсутствии номера 7, Бруно забить не смог ))
Wolverine Beast
Wolverine Beast ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:54
Не думаю, что +500000000 это все люди.
Илья85
Илья85 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:38
Не мешал,ты имеешь ввиду ,сидел на лавке ?)😊
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 13:35
У Роналду напарники, у обузы заключенные)))5 финалов 4 проигрыша…
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 13:34
Бедные "оруженосцы" уже не и знают как его отбелить после его похождений... И с одного бока подойдут, и с другого... А он опять чего-нибудь вытварит... И опять по-новой вопросы и ответы.. А-ха-ха-ха...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:30
Правильно сказал,хороший нападающий.
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 13:25
Ну все равно не топ нап. За сезон даже 30 голов нет.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:21
Теперь Рамуш – самый известный игрок в мире.
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 13:20
Даже по инстаграму видно кто без пуза, а кто обуза)))
Elliada
Elliada
вчера в 13:17
Бруну намекает на подписчиков в инсте.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:11
Личность известная, но далеко не в первой тридцатке самых-самых в спорте.Подлизнул так подлизнул.
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 13:00
Эх Бруну,Бруну. Ну что ты творишь. Зачем ты хорошее про Криштиану Роналду пишешь. Ведь тут адепты пешехода расписали,что у вас конфликты, а ты его поддерживаешь. Да еще и говоришь,что сам бы разозлился оставь тебя на скамье запасных.

Ну не бережешь ты психику меньшинств, им и так сложно ведь полурослик проклятие сборной: 5 финалов и 4 проигрыша, просто нереальный позор!
Namuri
Namuri
вчера в 12:59
Его имя говорит само за себя. Его имя и его жена.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:58, ред.
Португалия с Криштиану 6 мячей с игры Швейцарии
Аргентина с Месси 2 гола кенгуру, которые они сами себе привезли
Что сделал Криштиану? не мешал и вдохновлял
Что сделал арг? испортил кучу моментов и чуть было недообрезал игру в овертайм
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:58
Трудно не согласиться с Бруну.
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