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Фелиш: «Мы абсолютно уверены в себе»

вчера, 12:01
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия6 : 1Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Форвард сборной Португалии Жоау Фелиш рассказал о победе над командой Швейцарии.

Проанализировали их сильные и слабые стороны и играли исходя из этого. Мы провели отличную игру, возможно, лучшую на данный момент.

Мы абсолютно уверены в себе.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 13:59
После такого волей-неволей поверишь в Португалию.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:27
Я тоже уверен в Португалии!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ МASTER CHIEF (раскрыть)
вчера в 12:43
Думаю, единственные кто выкинет Францию, в очередной раз, будут порты, но на этот раз Рон нужен будет на поле
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:41
Браво, Сантуш, показал всему миру как можно использовать Фелиша, который сыграл в десять раз лучше Бруну
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 12:15
Да неее.Бразилию или Францию не победить.
ОПС
ОПС
вчера в 12:05
Так попробуйте это доказать.
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