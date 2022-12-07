Фелиш: «Мы абсолютно уверены в себе»

Форвард сборной Португалии Жоау Фелиш рассказал о победе над командой Швейцарии.
Проанализировали их сильные и слабые стороны и играли исходя из этого. Мы провели отличную игру, возможно, лучшую на данный момент.
Мы абсолютно уверены в себе.
|Португалия6 : 1Швейцария
|Матч завершен
Форвард сборной Португалии Жоау Фелиш рассказал о победе над командой Швейцарии.
Проанализировали их сильные и слабые стороны и играли исходя из этого. Мы провели отличную игру, возможно, лучшую на данный момент.
Мы абсолютно уверены в себе.