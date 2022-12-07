Винисиус о Модриче: «Он многому меня научил, я счастлив играть против него»

Нападающий сборной Бразилии высказал свое мнение о партнере по клубу и лидере Хорватии .

Всегда очень сложно играть против таких игроков, как Модрич. Он многому меня научил и продолжает делать это по сей день, чтобы я мог продолжать развиваться. Для меня он является примером. 37-летний игрок, играющий на столь высоком уровне, — это нечто редкое. Такие футболисты, как он, Криштиану, Тиаго Силва, которые, казалось бы, уже не в том возрасте, чтобы так играть, делают это снова и снова. Я счастлив играть против него, пусть победит сильнейший.