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Винисиус о Модриче: «Он многому меня научил, я счастлив играть против него»

вчера, 21:35
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб БразилияБразилияЗавтра в 18:00 Не начался

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор высказал свое мнение о партнере по клубу и лидере Хорватии Луке Модриче.

Всегда очень сложно играть против таких игроков, как Модрич. Он многому меня научил и продолжает делать это по сей день, чтобы я мог продолжать развиваться. Для меня он является примером. 37-летний игрок, играющий на столь высоком уровне, — это нечто редкое. Такие футболисты, как он, Криштиану, Тиаго Силва, которые, казалось бы, уже не в том возрасте, чтобы так играть, делают это снова и снова. Я счастлив играть против него, пусть победит сильнейший.

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Namuri
Namuri
вчера в 21:36
На поле так не скажешь.
Гость
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