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Холанд: «Мечтаю представить Норвегию на чемпионате мира»

вчера, 13:33

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд рассказал, что хочет выступить на чемпионате мира со сборной Норвегии:

Конечно, любой игрок хочет выступать на чемпионате мира. Я мечтаю представить Норвегию на этом турнире и буду усердно работать, чтобы однажды это сделать.

Любому фанату футбола нравится смотреть чемпионат мира, но я бы предпочел там играть. Здорово видеть, как лучшие команды и игроки борются друг с другом. Мы уже увидели много отличных выступлений. Были и неожиданности.

Начинается самая интересная часть турнира, когда одна маленькая ошибка может привести к вылету. Из-за этого смотреть еще приятнее.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:05
Если Йеллоустоун в Америке не рванёт ,и Норвегию первой в океан не смоет ,тогда представишь . ))
tmv5kx3hpaje
tmv5kx3hpaje
вчера в 16:16
Даже при наличии Холланда НОРВЕГИЯ НИЧЕГО НЕ ПОКАЖЕТ.
Andrei Galash
Andrei Galash ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 13:59
Да, все исправили. Спасибо.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:58
Следующий ЧМ - 48 команд. Вполне Норвегия может пробиться, так что ждем Холанда на ЧМ.
alexgurzan
alexgurzan ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 13:58
Очки должны быть на месте.
Andrei Galash
Andrei Galash ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 13:37
Добрый день. Прошу проверить и у меня снятые очки за попадание в блок "Лучший комментарий". Комментарий остался в разделе "лучших", а очки сняли.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:34
Для этого нужно хотя бы с пяток хороших игроков сборной...
Гость
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