Холанд: «Мечтаю представить Норвегию на чемпионате мира»

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии рассказал, что хочет выступить на чемпионате мира со сборной Норвегии:

Конечно, любой игрок хочет выступать на чемпионате мира. Я мечтаю представить Норвегию на этом турнире и буду усердно работать, чтобы однажды это сделать.

Любому фанату футбола нравится смотреть чемпионат мира, но я бы предпочел там играть. Здорово видеть, как лучшие команды и игроки борются друг с другом. Мы уже увидели много отличных выступлений. Были и неожиданности.

Начинается самая интересная часть турнира, когда одна маленькая ошибка может привести к вылету. Из-за этого смотреть еще приятнее.