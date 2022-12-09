Стерлинг вернулся к тренировкам со сборной

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал возвращение к тренировкам с национальной командой нападающего Рахима Стерлинга:
Он пропустил много тренировок и совершил два длительных перелета. Это плохая подготовка к игре такого уровня, но давайте посмотрим, как он будет себя чувствовать.
Напомним, ранее стало известно, что дом Стерлинга в Лондоне ограбили, пока он находился в Катаре в составе сборной. Чтобы убедиться в благополучии своих родных, Рахим возвращался в Великобританию.