Стерлинг вернулся к тренировкам со сборной

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вчера, 15:37

Главный тренер сборной Англии прокомментировал возвращение к тренировкам с национальной командой нападающего

Он пропустил много тренировок и совершил два длительных перелета. Это плохая подготовка к игре такого уровня, но давайте посмотрим, как он будет себя чувствовать.

Напомним, ранее стало известно, что дом Стерлинга в Лондоне ограбили, пока он находился в Катаре в составе сборной. Чтобы убедиться в благополучии своих родных, Рахим возвращался в Великобританию.