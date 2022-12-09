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Стерлинг вернулся к тренировкам со сборной

вчера, 15:37
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция22:00 Не начался

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал возвращение к тренировкам с национальной командой нападающего Рахима Стерлинга:

Он пропустил много тренировок и совершил два длительных перелета. Это плохая подготовка к игре такого уровня, но давайте посмотрим, как он будет себя чувствовать.

Напомним, ранее стало известно, что дом Стерлинга в Лондоне ограбили, пока он находился в Катаре в составе сборной. Чтобы убедиться в благополучии своих родных, Рахим возвращался в Великобританию.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:14
В игре с Францией он ничем не поможет.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:44
Разве что на пробитие пенальти выпустят.
Гость
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