«Здорово, но это перебор». Фелиш — о сравнении с Кака

Футболист «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Фелиш высказался о сравнении с экс-игроком национальной команды Бразилии Кака.
Здорово, но это перебор. Он брал «Золотой мяч», он все выиграл. Моя карьера только начинается, но такие комплименты приятны.
Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в Англии.
Феликс - игрок более тонкий, лучше чувствующий себя при компактной игре в короткий пас, с лучшим на мой взгляд видением поля именно с точки зрения условной 10-ки.
Ну и да, уровень Кака 05-08 - это нечто, почти что космос. Феликс пока даже на 80% возможностей не играет. Надеюсь, ему удастся это исправить.
Феликс - игрок более тонкий, лучше чувствующий себя при компактной игре в короткий пас, с лучшим на мой взгляд видением поля именно с точки зрения условной 10-ки.
Ну и да, уровень Кака 05-08 - это нечто, почти что космос. Феликс пока даже на 80% возможностей не играет. Надеюсь, ему удастся это исправить.