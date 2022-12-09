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«Здорово, но это перебор». Фелиш — о сравнении с Кака

вчера, 18:24

Футболист «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Фелиш высказался о сравнении с экс-игроком национальной команды Бразилии Кака.

Здорово, но это перебор. Он брал «Золотой мяч», он все выиграл. Моя карьера только начинается, но такие комплименты приятны.

Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в Англии.

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протон
протон
вчера в 20:23
Совершенно разные игроки. Кака - он как крейсер, умеренно техничный с обалденным ударом, очень тонко чувствующий ситуацию и если угодно динамику момента - в какой момент ускориться, в каком направлении развивать атаку.

Феликс - игрок более тонкий, лучше чувствующий себя при компактной игре в короткий пас, с лучшим на мой взгляд видением поля именно с точки зрения условной 10-ки.

Ну и да, уровень Кака 05-08 - это нечто, почти что космос. Феликс пока даже на 80% возможностей не играет. Надеюсь, ему удастся это исправить.
monah-10
monah-10
вчера в 18:38
Небо и земля. И кто это сравнивает?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:37
Доброе слово и кошке приятно!
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 18:31
Кака в годы 04-07 просто эталон атакующего полузащитника.А связка с Шевченко была айсом.
Гость
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