«Здорово, но это перебор». Фелиш — о сравнении с Кака

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вчера, 18:24

Футболист «Атлетико» и сборной Португалии высказался о сравнении с экс-игроком национальной команды Бразилии .

Здорово, но это перебор. Он брал «Золотой мяч», он все выиграл. Моя карьера только начинается, но такие комплименты приятны.

Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в Англии.