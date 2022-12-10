Роналду повторил мировой рекорд по матчам за национальную команду

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вчера, 20:34

Нападающий сборной Португалии повторил рекорд, принадлежащий игроку национальной команды Кувейта .

Речь идет о количестве игр за сборную (196). Это произошло в матче 1/4 финала между командами Марокко и Португалии (1:0).