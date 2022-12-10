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Роналду повторил мировой рекорд по матчам за национальную команду

вчера, 20:34

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду повторил рекорд, принадлежащий игроку национальной команды Кувейта Бадеру Аль-Мутаве.

Речь идет о количестве игр за сборную (196). Это произошло в матче 1/4 финала между командами Марокко и Португалии (1:0).

Что интересно, Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) считает, что обладателем рекорда следует признать малазийца Сон Чин Анна, в его активе 219 матчей. На его счету есть 24 поединка, которые официально не учитываются.

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Все комментарии
Project _Pandora_
Project _Pandora_ ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 00:07
А мог не сравнять
протон
протон
вчера в 23:10
Видео того, как Роналду идёт по коридору в подтрибунном помещении, пытаясь сдержать рвущиеся наружу слёзы, мгновенно стало вирусным. Болельщики со всего мира трогательно поддерживают звезду мирового футбола в соцсетях.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:58
А толку от этого рекорда? Команда вылетела, а он занимал чужое место на поле. Место игрока, который мог бы сравнять счет и спасти Португалию от вылета.
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 21:38
Скоро Хорватия отправит обузу домой, и с соккера улетят все попугаи😂😂😂
112910415
112910415
вчера в 21:36
грустный последний рекорд
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
вчера в 21:04
Вот и все! Как бы не относились к португальцу, кто то болел за него кто то ругал и глорил, но все же грустно.
Эпоха заканчивается
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 21:00
Разбежка в статистике?... Геша вернётся домой и всё тщательно подсчитает... С калькулятором... С голами Пеле было также...Тьфу... Езжай домой и не позорь футбол...
DEIVID_8358
DEIVID_8358
вчера в 20:56
Вся эта статистика туфта. Он так и останется игроком, который не смог забить в плэй-офф ЧМ.
Tostao
Tostao ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 20:54
Причём он симулировал серьёзность травмы, так как чувствовал, что игра не идёт и возможен проигрыш и не хотел в этом участвовать. А затем прыгал у бровки, как горный газЭл, забыв о травме.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 20:52
Эта статистика не помогла ему выиграть сегодня.
matrix333
matrix333
вчера в 20:50
Это мой регулярный прогноз и анализ․
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:43
Всё это статистика,и вторична ,на фоне хронических неудач нарцисса.Ведь даже единственный титул сборной завоёван в финале,где он бегал у кромки поля.
Гость
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