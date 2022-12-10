Роналду повторил мировой рекорд по матчам за национальную команду

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду повторил рекорд, принадлежащий игроку национальной команды Кувейта Бадеру Аль-Мутаве.
Речь идет о количестве игр за сборную (196). Это произошло в матче 1/4 финала между командами Марокко и Португалии (1:0).
Что интересно, Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) считает, что обладателем рекорда следует признать малазийца Сон Чин Анна, в его активе 219 матчей. На его счету есть 24 поединка, которые официально не учитываются.
Эпоха заканчивается
Эпоха заканчивается