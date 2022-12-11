Азар хочет перейти в МЛС

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вчера, 21:53

Нападающий , скорее всего, проводит свой последний сезон в «Реале».

По данным источника, бельгиец доиграет текущую кампанию в составе «сливочных», а летом 2023 года покинет мадридский клуб, несмотря на то, что его контракт с «Реалом» истекает летом 2024-го. Азар хотел бы попробовать свои силы в МЛС .