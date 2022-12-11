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Азар хочет перейти в МЛС

вчера, 21:53

Нападающий Эден Азар, скорее всего, проводит свой последний сезон в «Реале».

По данным источника, бельгиец доиграет текущую кампанию в составе «сливочных», а летом 2023 года покинет мадридский клуб, несмотря на то, что его контракт с «Реалом» истекает летом 2024-го. Азар хотел бы попробовать свои силы в МЛС.

Примечательно, что прошлым летом бывший одноклубник Азара по «Реалу» Гарет Бэйл также перебрался в МЛС, где сейчас выступает за ФК «Лос-Анджелес».

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Реал  Азар Эден
Перевод с as.com
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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:20
В этом сезоне запомнился только в игре против Селтика, где он действительно показал отличную игру, а во всех остальных матчах сыграл, как обычно в последние года. Да и на Чемпионате мира абсолютно ничего не показал.
В МЛС уезжают доигрывать и зарабатывать а не перезапускать карьеры!
Sadistik
Sadistik
вчера в 23:07
Азар хочет попробовать настоящие американские бургеры
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 22:09
Туда ему и дорога, все каличи уже там!
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 22:08
С пузом и головой разберись сначало ... А то и в РПЛ не возьмут..
monah-10
monah-10
вчера в 21:59
Для него и МЛС сильная лига, Азия самое то.
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