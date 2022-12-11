Азар хочет перейти в МЛС

Нападающий Эден Азар, скорее всего, проводит свой последний сезон в «Реале».
По данным источника, бельгиец доиграет текущую кампанию в составе «сливочных», а летом 2023 года покинет мадридский клуб, несмотря на то, что его контракт с «Реалом» истекает летом 2024-го. Азар хотел бы попробовать свои силы в МЛС.
Примечательно, что прошлым летом бывший одноклубник Азара по «Реалу» Гарет Бэйл также перебрался в МЛС, где сейчас выступает за ФК «Лос-Анджелес».
В МЛС уезжают доигрывать и зарабатывать а не перезапускать карьеры!
В МЛС уезжают доигрывать и зарабатывать а не перезапускать карьеры!