Далот может перейти в «Барселону» из-за ухода Роналду из «Ман Юнайтед»

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сегодня, 17:36

Защитник может покинуть «Манчестер Юнайтед».

Контракт португальца с «красными дьяволами» истекает летом 2023 года, однако у МЮ есть опция автоматического продления сделки, которой манчестерский клуб, скорее всего, воспользуется.