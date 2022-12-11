Защитник Диогу Далот может покинуть «Манчестер Юнайтед».
Контракт португальца с «красными дьяволами» истекает летом 2023 года, однако у МЮ есть опция автоматического продления сделки, которой манчестерский клуб, скорее всего, воспользуется.
Сам Далот не против попробовать свои силы у другой команде, а интерес к защитнику проявляет «Барселона». Одним из главных друзей Далота в раздевалке «Манчестер Юнайтед» был Криштиану Роналду, который в интервью высоко оценил игровые качества своего соотечественника. После ухода КриРо защитник может покинуть МЮ, но до лета сделка по переходу Далота в «Барселону» точно не состоится.
Японские трёхстишья...
C треском лопнул кувшин:
Ночью вода в нём замёрзла.
Я пробудился вдруг.
Важно ступает
Цапля по свежему жниву.
Осень в деревне.
Далот может перейти в «Барселону»
Из-за ухода Роналду.
Из «Ман Юнайтед».
Японские трёхстишья...
C треском лопнул кувшин:
Ночью вода в нём замёрзла.
Я пробудился вдруг.
Важно ступает
Цапля по свежему жниву.
Осень в деревне.
Далот может перейти в «Барселону»
Из-за ухода Роналду.
Из «Ман Юнайтед».