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Далот может перейти в «Барселону» из-за ухода Роналду из «Ман Юнайтед»

сегодня, 17:36

Защитник Диогу Далот может покинуть «Манчестер Юнайтед».

Контракт португальца с «красными дьяволами» истекает летом 2023 года, однако у МЮ есть опция автоматического продления сделки, которой манчестерский клуб, скорее всего, воспользуется.

Сам Далот не против попробовать свои силы у другой команде, а интерес к защитнику проявляет «Барселона». Одним из главных друзей Далота в раздевалке «Манчестер Юнайтед» был Криштиану Роналду, который в интервью высоко оценил игровые качества своего соотечественника. После ухода КриРо защитник может покинуть МЮ, но до лета сделка по переходу Далота в «Барселону» точно не состоится.

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Ман Юнайтед  Барселона  Далот Диогу  Роналду Криштиану
Перевод с sport.es Фото: Твиттер Криштиану Роналду
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:08
Я понял...название ветки - это хокку...
Японские трёхстишья...


C треском лопнул кувшин:
Ночью вода в нём замёрзла.
Я пробудился вдруг.


Важно ступает
Цапля по свежему жниву.
Осень в деревне.

Далот может перейти в «Барселону»
Из-за ухода Роналду.
Из «Ман Юнайтед».
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:44
Не думаю что всё так ",запущенно", чтобы причиной возможного ухода Далота может послужить уход Роналду.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ 1 984 (раскрыть)
сегодня в 17:42
Добрый вечер! Очень рад Вашему сегодняшнему успеху. Буду рад видеть Вас в финале КП. 31000 очк. за раз, молодцы!
ДСА
ДСА
сегодня в 17:39
Съели одного, делают и другого. Пауки в банке.
Гость
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