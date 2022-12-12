Фернандес вернулся, Дзюба на паузе, а Пиняев на аукционе. Трансферная жизнь РПЛ во время ЧМ

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вчера, 10:52

Дайджест, пока все следят за играми в Катаре.

«Спартаку» пока не нужен юный Пиняев

Пиняевым интересуются все и никто. Все – гипотетически, но никто недостаточно активно для немедленного выкупа. Если к Соболеву, Зобнину, Зиньковскому, Умярову, Селихову и Пруцеву в «Спартаке» Абаскаля добавится Пиняев – 18-летний атакующий полузащитник «Крыльев Советов», то у агента Андреева просто станет на одного клиента в столичном клубе больше. Но пока не спешите верить всему, что говорят об интересе к Сергею. Во-первых, к нему активно присматривался «Локомотив». Причем в том случае проще найти место на фланге атаки для юного игрока, который лишь недавно под присмотром Осинькина начал играть полноценные матчи РПЛ , а не отрезки. Во-вторых, у самого «Спартака» в атаке есть Промес, который в случае игры в паре форвардов смещается не левый фланг, есть Хлусевич, ставший левым латералем с высокой позицией. Также не забывайте о Зиньковском, Антону нужно где-то играть, на любом из флангов. Вряд ли Пиняев – приоритетная цель Абаскаля. Вот если бы играл в центре, как Умяров, тогда не сомневаемся, что Андреев получил бы еще денег от владельцев «Спартака».

ЦСКА разрешил Фернандесу остаться дома

Марио вернулся в футбол, но не вернется в Россию. Поскольку «армейцы» были к нему добры, то сначала отпустили сопровождать беременность жены. А теперь и вовсе, скрепя сердце, отдали правого латераля «Интернасьоналу». Марио стал отцом – в начале октября у него родился сын, пора снова зарабатывать деньги. Потеря Фернандеса — одна из самых значимых для РПЛ в этом году. В лиге мало латералей высокого класса. И хотя слева много лет сильно играет в «Зените» Дуглас Сантос, у ЦСКА похожего человека ни на одном из флангов больше нет. Мойзес интересный игрок, но не настолько сильный. А серба Гайича правильно оценил наставник его сборной – Милан не был включен в заявку национальной команды для участие в играх ЧМ . Жаль, что «армейцы» потеряли зазря ценного футболиста, ведь Марио Фернандесу всего тридцать два года, Кулаков за «Урал» в 36 лет на бровке играет, и явно не худший фланговый защитник РПЛ .

Дзюба отчаялся найти себе клуб не в России

Соскучились? Артем Сергеевич взял паузу, поскольку его турецкое приключение завершилось провалом. Злой Монтелла решил, что в его команде достаточно форвардов – он сам, поэтому «ложную девятку» играл атакующий хавбек. Балотелли со скандалом уехал, с Дзюбой разорвали контракт, чтобы не платить большую для турецкого клуба зарплату ветерану, который не играет. Потеряв форму, Артем мог поддерживать ее самостоятельно, но лучшему снайперу РПЛ в истории 34 года. Человеку его габаритов сложнее долго быть на пике формы – нагрузки на суставы другие, потребление энергии иное, обмен веществ может быть не таким, как у маленького Модрича. Так что Дзюбу не списываем – очевидно, что в мире, где Сычевой может колотить голы, не имея предметного опыта в РПЛ , Артем тоже справится. Но надо умерить финансовые аппетиты. За границу его если и позовут, то в Серию В, а вот дома клуб можно поискать. Если тому же Галактионову хочется, чтобы «Локомотив» не вылетел, то Дзюба – вариант. Форвард явно не любимец публики, но голы создавать умеет, достаточно вспомнить не только удары, но и передачи. Правда, «Сочи» тоже не нужны голы, варианты остались, раз в «Рубин» больше не возьмут после ухода Слуцкого.

«Локомотив» ожидаемо выгнал Педринью

Не слушайте Дмитрия Булыкина, который допустил, что Педринью «подкосила» ситуация, когда в клубе запретили ему использовать на футболке привычное ему прозвище. Претензии руководства «Локомотива» к имени новичка – их личные проблемы, а вот тренерский штаб, что старый, что новый, получил проблемного молодого человека. Вингер, забив четыре гола в Кубке, хотел играть постоянно, но не был готов физически – из-за мелких травм и общего тонуса, и искал конфликты. Галактионов не отдал бы талантливого бразильца без не футбольных причин с ним расстаться. «Сан-Паулу» получил неплохого футболиста в аренду, а вот «Локомотиву» стоит внимательнее выбирать людей, которым доверяют тратить миллионы. Многие трансферы не сработали, а результат разногласий с Педринью – московский клуб еще и продолжит платить игроку большую часть его зарплаты.

«Новогодняя распродажа» в бедной Самаре

Не удивляют фамилии игроков «Крыльев Советов», которыми якобы интересуется «Локомотив». Павел Андреев, о котором сказано выше, представляет интересы в самарском клубе, помимо Пиняева, еще Коваленко, Глушенкова, Солдатенкова, Ломаева, Горшкова, Ежова и многих других. Конечно же, «новогодняя распродажа» — то, что может ждать клуб из Самары, как только владелец лучшей половины состава примет решение. Осинькин не отказался бы, чтобы за Пиняевым пришли из АПЛ с деньгами, как случилось в «Уфе» с Зинченко, но понимает, что клиенты Андреева обычно не могут найти себе клубы в топ-5. Вспомните историю Захаряна и «Челси». Трансфер сорвался, хотя можно было на пике того интереса спокойно найти Арсену другой интересный иностранный клуб, раз юный игрок открыто говорит о своих планах и желаниях. Но кто в РПЛ думает об интересах российского футбола? Скажите еще такое. «Крыльям Советов» будет тяжело удержать лучших игроков, и если «Локомотив» Галактионова предложит «пакетное решение» по Ежову, Пиняеву и Глушенкову, то в Самаре могут согласиться. Стоит признать, атаку «железнодорожников» нужно оживлять, ведь не факт, что Керк, Изидор и Камано в Москве надолго, да и играли они в первой части сезона ужасно.