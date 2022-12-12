Отец чемпионата мира претендовал на Нобелевскую премию. Не вручили из-за дел с нацистами

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вчера, 15:59

Восемьдесят лет назад едва не организовали ЧМ -1942.

Кубок Жюля Риме – идея на миллион проблем

Риме – гений, раз организовал первые ЧМ ? Вряд ли, ведь до первого мирового турнира прошло 12 Кубков Америки. Чиновник ФИФА одолжил работавшую идею. Но одновременно футбол получил новый виток, когда в Уругвае собрались сборные разных континентов. Невзирая на многочисленные скандалы, турнир, который организовал будущий рекордсмен по длительности пребывания на посту президента ФИФА – 33 года до 1954-го без перерыва, оказался идеей на миллион.

Сначала на миллион проблем, а потом на миллиарды долларов, как сейчас. В честь экс-президента чемпионаты мира до 1970 года называли Кубком Жюля Риме. Француз был фанатиком. Сначала религиозным, консервативным католиком, а затем футбольным. Помогал основать «Ред Стар», был у истоков создания ФИФА . Политическая карьера Риме сложилась, когда вернулся с Первой мировой войны в ранге лейтенанта пехоты с Военным крестом. Риме в 48 лет, всего через два года после избрания президентом Федерации футбола Франции, возглавил ФИФА в 1921-м.

Кубок мира, как видите, придумал далеко не сразу. Но после успеха в Уругвае переместил турнир в Европу, где сразу поставил пятно на репутацию. Риме выбрал хозяйкой турнира Италию. Жюль умудрился подыграть крайне низкопробному диктатору Муссолини, одному из самых тупых маньяков в истории, который был помешан на здоровом образе жизни, поэтому спорт при нем развивался. Как обычно бывает у диктаторов, Бенито был лицемером. Легионеров запрещали на клубном уровне, а сборная Италии поднялась за счет «ориунди».

Риме нарушил законы ФИФА в угоду фашистам, когда на него надавил Джорджо Ваккаро – генерал Муссолини, глава Итальянской федерации футбола. Жюль подтерся правилами, позволил «Скуадре» набрать легионеров. На самом турнире помогали судьи, говорили об угрозах и подкупах, лишь бы Италия пролезла в финал. Само решение Риме отдать фашистам турнир – позор, уже тогда об этом именно так писала адекватная европейская пресса. Чемпионы уругвайцы отказались от участия, англичане даже не собирались. А вот президент ФИФА рассказывал, что спорт вне политики.

Жюль вел дела с нацистами во время войны

Хотя французская армия героически держалась в Первой мировой, во Второй мировой «трехцветных» на севере быстро разгромили, а юг сдали. Потом каждый, кто не Шарль Де Голль, рассказывал, как круто партизанил, но мало таких историй проходят историческую проверку. Франция капитулировала. Риме не был идейным нацистом, как норвежский писатель Кнут Гамсун, который рассказывал, как страшные англосаксы мешают «борцу за права народов» Гитлеру «спасать Европу». Одновременно с этим Риме не был антифашистом, как другой большой писатель — немец Томас Манн.

Французский чиновник, часто живший в Швейцарии, критически относился к британцам. Англия впервые окажется на Кубке мира лишь после второй войны. Все британские федерации вышли из состава ФИФА в 1928 году и вернулись лишь в 1946-м. Риме определенно был «великим» дипломатом, если умудрился потерять сборные Шотландии и Англии для первых кубков мира. Зато старик был рад, что в Уругвае в 1950-м его давние враги проиграли и вылетели. Англия уступила США – была у истоков сенсаций на ЧМ .

Но это было уже после войны. А именно в день, когда впервые бомбили Киев, в Берлине 95 000 зрителей на «Олимпийском стадионе» смотрели, как «Шальке» проигрывает в финале чемпионата страны венскому «Рапиду» со счетом 3:4. Словно знак от футбола, чем завершится для Гитлера оккупация украинских, белорусских и российских земель. Кстати, Адольф не любил футбол как раз из-за непредсказуемости. Ни один арбитр ФИФА не сумел обеспечить ему финал Италии против Рейха на ЧМ -1938. Немцы вылетели в первом же раунде от швейцарцев. Фюрер потерял интерес к игре, хотя в целом партия симпатизировала «Шальке».

Риме лишился Нобелевской премии мира

Лишь после убийства десятков миллионов людей Жюль переметнулся. Только благодаря принципиальности скандинавов, которые собирались выйти из состава ФИФА , если чиновник не перестанет хвастаться, аргумент об участии в сопротивлении стал звучать реже. Риме точно вел дела с людьми Гитлера. Испугался и не знал, сколько продлится оккупация Франции, а также сможет ли мир справиться с коричневой чумой. У Жюля были связи и репутация, его не выгнали с позором после победы. А стоило бы.

ФИФА повезло с немцем Иво Штрикером, который оказался редким в организации ярым антинацистом. Генсек, а не президент Риме, сорвал ЧМ -1942. Жюль прятался на родине, но сразу примчался в Лозанну на странный матч 8 апреля 1945 между Швейцарией и Францией. Прибыло 13 игроков и 11 чиновников в делегации, бегали во время кровавых боев, за месяц до самоубийства Гитлера и победы. За три года до этого Адольф требовал провести турнир в Германии, а Риме предлагал Аргентину. Только Штрикер протестовал, представители Рейха и Италии его не переубедили.

Также Риме себя опозорил, когда смелые норвежские спортсмены в оккупированной стране с большим количеством лояльных немцам предателей устроили национальный бойкот. Нацисты выдумали свою Федерацию футбола Норвегии, а в ФИФА ее приняли. Жюль вел себя примерно так, как 2 августа 1914 года Франц Кафка, который сделал запись в дневнике: «Германия огласила войну России. Банный день». Многие люди на волне пропаганды верили в разную чушь. Не исключаем, что Риме, раз сильно не любил британцев, симпатизировал нацистам на определенном этапе жизни.

Только когда режим Виши начал его прессовать, стал искать других союзников. Но в ФИФА ни разу за войну не показали нормальную позицию, не считая действий немца Штрикера, которому могло быть стыдно за то, что творит его страна. Другие чиновники часто повторяли за делегатом от Рейха, что «футбол вне политики». Джордж Оруэлл говорил лучше: «Спорт это война минус стрельба». Поскольку ученые подтверждают, что футбол в Великобритании, Норвегии, Франции, СССР и других странах, которые немцы оккупировали или стирали с лица земли, помогал поднимать моральный дух, то Риме удалось выйти сухим из воды.

Прикрылся футболом, а немцы еще при нем стали чемпионами мира в 1954-м. Жюля оставили на посту за «сохранение ФИФА » в Швейцарии, не выгнали за сотрудничество с людьми Гитлера и Муссолини, хотя стоило. Зато хорошо, что Риме не дали Нобелевскую премию мира. Норвежцы взбунтовались. Было бы цинично наградить «нейтрального» чиновника, наплевав на память норвежских, австрийских и чешских футболистов, которых убивали и пытали нацисты. Игроки с европейскими корнями попадали в концлагеря, а Риме молчал. Польские, советские и британские футболисты уже гибли на поле боя, пока под эгидой ФИФА играли официальные матчи в Европе. В 1940-м – 28 матчей сборных, 1941-й – 18 игр, 1942-й – поединки Рейха против Швеции и Швейцарии.