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ФИФА отказалась от идеи проводить ЧМ раз в 2 года

вчера, 11:52

Арсен Венгер, который сейчас занимает должность главы отдела глобального развития ФИФА, сообщил, что организация отказалась от идеи о проведении чемпионата мира раз в 2 года:

Меня попросили подумать об этом, и я посчитал, что это неплохая идея. Но для таких изменений пришлось бы полностью пересмотреть календарь квалификации.

Сегодня мы не стремимся к этому. Мы придерживаемся четырехлетнего цикла, в ходе которого чемпионат мира будет чередоваться с женским чемпионатом мира, который становится все более и более значимым, Евро и клубным чемпионатом мира, который необходим.

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Все комментарии
karnager
karnager
вчера в 16:39
Нужно проводить обычный ЧМ как всегда - раз в 4 года, а для радужных сделать еще один турнир раз в 2 года, проходящий в Германии. Кто хочет - пусть там играет
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:29
Иногда серое вещество,странным образом исчезающее из черепной коробки,так же неожиданно и возвращается.В основном,через "задный кырыльцо".
m5jpfd2nk4tt
m5jpfd2nk4tt
вчера в 14:50
А ЧМ среди геев проведут?
barcamilan
barcamilan
вчера в 14:37
верное решение
4ecTHbIu
4ecTHbIu
вчера в 14:20
Считаю, что Чемпионат Мира, был есть и будет раз в 4 года. Можно сказать, что победили деньги, но раньше хотелось видеть чемпионаты чаще, но с другой стороны терялась бы ценность ЧМ, когда чемпионы носят титул лучшей сборной 4 года подряд. Но тем не менее, Арсен - человек которого слушают, пускай это была и не лучшая его идея, от которой отказались в итоге.
vinyardrip
vinyardrip ответ nubom (раскрыть)
вчера в 13:55
ты про кабаеву?)
чемпионство с душком
чемпионство с душком
вчера в 13:54
неужели ФИФА нашли мозги
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 13:21
И правильно сделали.Надоели эти новшества.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:17
Правильное решение,есть еще ЧЕ, лига наций УЕФА.
minamata
minamata
вчера в 13:04
ФИФА правильно сделала, это почему в 2 года?
SHEFFIELD UNITED
SHEFFIELD UNITED
вчера в 13:01
Правильно, хорошего по немного.
ДСА
ДСА
вчера в 12:57
Футболисты будут просто как загнанные лошади.
Carradona
Carradona
вчера в 12:54
Да вообще людям за 60+ противопоказано думать и тем белее решать и управлять кем или чем либо. Не зря же была придумана пенсия, сиди рыбачий.
nubom
nubom
вчера в 12:42
А какая фифочка деньги не любит....
qxjfk4g5xjhs
qxjfk4g5xjhs
вчера в 12:13
Видно хотели больше денег добыть, решили ничего не менять
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:10
Уже отказывались! Сколько ещё будут выдвигать эту идиотскую идею?
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 12:09
Так они отказались проводить дважды в год, потому что задумались о ежегодном проведении)
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:00, ред.
А чего? в свете последних высказываний могли бы проводить каждый год и команд так по 96......🙃
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