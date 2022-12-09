ФИФА отказалась от идеи проводить ЧМ раз в 2 года

, который сейчас занимает должность главы отдела глобального развития ФИФА , сообщил, что организация отказалась от идеи о проведении чемпионата мира раз в 2 года:

Меня попросили подумать об этом, и я посчитал, что это неплохая идея. Но для таких изменений пришлось бы полностью пересмотреть календарь квалификации.

Сегодня мы не стремимся к этому. Мы придерживаемся четырехлетнего цикла, в ходе которого чемпионат мира будет чередоваться с женским чемпионатом мира, который становится все более и более значимым, Евро и клубным чемпионатом мира, который необходим.