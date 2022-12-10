ФИФА открыла дело в отношении сборной Аргентины в связи с высказываниями игроков команды в адрес главного арбитра встречи между южноамериканцами и Нидерландами в 1/4 финала ЧМ-2022 (2:2 в основное и дополнительное время, 4:3 по пенальти).
Решения судьи публично раскритиковали вратарь аргентинцев Эмилиано Мартинес и капитан сборной Лионель Месси.
Также будут рассмотрены инциденты, происходившие во время игры, в частности, эпизод, в котором полузащитник Леандро Паредес выбил мяч в сторону скамейки запасных голландской команды, что спровоцировало конфликт. Ещё будет дана оценка демонстративному празднованию аргентинцев перед футболистами «оранжевых» после победы.
Решение будет принято до полуфинального матча Аргентины с Хорватией, который состоится 13 декабря.
По факту судья лишь отсрочил неизбежное, голландцы оба своих гола забили случайно, аргентинцы доминировали весь матч, и в дополнительное время переиграли их по всем статьям. Голландцы не должны были побеждать в этом матче.
По факту судья лишь отсрочил неизбежное, голландцы оба своих гола забили случайно, аргентинцы доминировали весь матч, и в дополнительное время переиграли их по всем статьям. Голландцы не должны были побеждать в этом матче.
"Как минимум из-за драки и болельщика который выбежал можно добавлять 5 минут"
Ну вот раньше 5 минут и добавили бы, и никаких вопросов ни у кого не было бы.
"Как минимум из-за драки и болельщика который выбежал можно добавлять 5 минут"
Ну вот раньше 5 минут и добавили бы, и никаких вопросов ни у кого не было бы.