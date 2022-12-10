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ФИФА открыла дело в отношении сборной Аргентины

сегодня, 16:42
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗакончился после серии пенальти

ФИФА открыла дело в отношении сборной Аргентины в связи с высказываниями игроков команды в адрес главного арбитра встречи между южноамериканцами и Нидерландами в 1/4 финала ЧМ-2022 (2:2 в основное и дополнительное время, 4:3 по пенальти).

Решения судьи публично раскритиковали вратарь аргентинцев Эмилиано Мартинес и капитан сборной Лионель Месси.

Также будут рассмотрены инциденты, происходившие во время игры, в частности, эпизод, в котором полузащитник Леандро Паредес выбил мяч в сторону скамейки запасных голландской команды, что спровоцировало конфликт. Ещё будет дана оценка демонстративному празднованию аргентинцев перед футболистами «оранжевых» после победы.

Решение будет принято до полуфинального матча Аргентины с Хорватией, который состоится 13 декабря.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Timur132 (раскрыть)
сегодня в 18:26, ред.
Не..., беру свои слова обратно - в футболе ты рубишь безупречно..., раз лучше Лаоса знаешь сколько надо было добавлять ко 2-му тайму; имеешь ПРАВИЛЬНОЕ представление о случайных ГОЛЛАНДСКИХ и неслучайных АРГЕНТИНСКИХ голах; да и вообще знаешь уйму правильных ответов, отличая их от неправильных.
Уникальные способности, чувак. Завидую.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Timur132 (раскрыть)
сегодня в 18:24
Я почти все матчи смотрел и знаю что все добавляли время. Ладно на этом прекращаем спор
Timur132
Timur132 ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
сегодня в 18:21, ред.
"После матча кто только не высказался у Аргентины"

Я видел только как Месси разговаривал с судьёй.

"Ответь на вопрос почему добавили 8 минут к матчу Аргентина Саудовская Аравия?"

Ну этот матч я не смотрел, так что мне сказать по существу нечего.
Timur132
Timur132 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 18:19, ред.
Вы на мой вопрос неверно ответили, так что тут нет никакого "вопроса на вопрос".
Вы не поняли, что речь идёт о Северной Македонии, что говорит о том, что вы плохо представляете, кто является действующим чемпионом Европы, и что с этим чемпионом случилось в первом отборочном раунде плей офф к этому чемпионату мира. И при этом вы мне говорите, что я футбол смотрю недавно.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Timur132 (раскрыть)
сегодня в 18:16
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ Timur132 (раскрыть)
    сегодня в 18:16
    После матча кто только не высказался у Аргентины. Все недовольны судьёй.

    Раньше да но сейчас нет. Сейчас добавляют на все.

    Ответь на вопрос почему добавили 8 минут к матчу Аргентина Саудовская Аравия?
    Timur132
    Timur132 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 18:14
    Северная Македония покинула мундиаль? А не подскажите в какой группе она выступала и какое место заняла?
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Timur132 (раскрыть)
    сегодня в 18:11, ред.
    Подскажу. Она покинула мундиаль 2022 года , на который не пустила чемпионов Европы 2020 года. Что сверхъестественного ?
    Timur132
    Timur132 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 18:07
    Ни в одном из приведённых вами примеров не было такого доминирования, какое было у аргентинцев над голландцами в этом матче.

    "В футболе нет случайностей"

    Ага, не подскажите где сейчас находится команда, которая не пустила действующих чемпионов европы на этот чемпионат мира?
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 18:03
    Голы тюльпанов забиты случайно ? )))))))) Вы или футбол смотрите совсем недавно, или фанат аргов до умопомрачения. В футболе нет случайностей, есть тот, кто забивает и тот, который мается, что не забил.
    По вашей логике "случайных футбольных величин" хорваты вчера тоже не должны были бразил накрячить; немцы не должны были японцам влетать; бельгийцы с хорватами и испанцы с марокканцами вничью гонять...
    Timur132
    Timur132 ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
    сегодня в 18:01, ред.
    Во-первых как "так возмущаться"? Всё что было это Месси подошёл к судье и начал достаточно спокойно высказывать свои претензии, без каких-либо нападок или агрессивной жестикуляции. Во-вторых, произошло это буквально через 1-2 минуты после гола голландцев, то есть когда эмоции ещё кипели.

    "Как минимум из-за драки и болельщика который выбежал можно добавлять 5 минут"

    Ну вот раньше 5 минут и добавили бы, и никаких вопросов ни у кого не было бы.
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ Timur132 (раскрыть)
    сегодня в 17:57
    Но никто кроме Аргентинцев так не возмущались на этом чм хотя добавляли и больше 10 минут. Лално во время матча эмоции и все такое. Но после матча все возмущаются. Как минимум из за драки и болельщика который выбежал можно добавлять 5 минут .
    Timur132
    Timur132 ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
    сегодня в 17:53
    Голландцы в на месте аргентинцев возмущались бы точно так же. Да и возмущение аргентинцев - это обычная эмоциональная реакция, они прекрасно понимали, что это возмущение ничего не изменит.
    Timur132
    Timur132 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 17:49
    По такой логике в любом большом матче на финальных стадиях можно вообще отключить таймер, пусть играют пока не упадут, шедевр же.
    По факту судья лишь отсрочил неизбежное, голландцы оба своих гола забили случайно, аргентинцы доминировали весь матч, и в дополнительное время переиграли их по всем статьям. Голландцы не должны были побеждать в этом матче.
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ Timur132 (раскрыть)
    сегодня в 17:45
    Они проигрывали и хотели хотя бы в ничью сыграть. Тогда им казалось что нормально добавили а когда им не нужно это время они возмущаются
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Timur132 (раскрыть)
    сегодня в 17:43, ред.
    И ты из-за лишних 3-х минут был бы рад не увидеть этот чудесный розыгрыш от голландцев ?!
    Да за одно за это Матео Лаосу надо памятник поставить! Это был один из лучших и действительно запоминающихся футбольных шедевров, которыми нас - болельщиков этот мундиаль совсем не балует.
    Timur132
    Timur132 ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
    сегодня в 17:41
    Возмущались бы, если бы тот матч имел такое же значение, как этот.
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ Timur132 (раскрыть)
    сегодня в 17:40
    Добавляют еще как добавляют. Матч Аргентина Саудовская Аравия добавили 8 минут хотя там во втором тайме не было вара. Ни травм ни драк. Но там Аргентинцы не проявляли недовольство
    Абдурахман Джантемиров
    Абдурахман Джантемиров ответ Timur132 (раскрыть)
    сегодня в 17:39
    Судей перед началом ЧМ проинструктировали, чтобы время добавляли помаксимуму поэтому учитываются все задержки, не только вар
    Timur132
    Timur132 ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
    сегодня в 17:37
    Уже писал про это в другом коменте. Такие остановки всегда были в футболе, но из за них 10 минут никогда не добавляли. 10 минут добавляют только из за остановок на VAR, а их в этом матче не было.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 17:35
    Казнят хорваты. Ну а ФИФА Аргентину к этому подготовит.
    Неэгоист
    Неэгоист
    сегодня в 17:35
    Как открыли - так и закроют... Штраф "100" евро..
    Абдурахман Джантемиров
    Абдурахман Джантемиров ответ Timur132 (раскрыть)
    сегодня в 17:35
    В каком месте добавлять не из-за чего? Аргентинцы весь второй тайм падали от малейшего касания и валялись на газоне, разборки были у них между собой, а замен сколько было? Все моменты если посчитать там примерно 10 минут и вышло. Причем Арги сами виноваты что так много времени добавили, не на что им жаловаться
    Futurista
    Futurista ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    сегодня в 17:35
    Если Месси тронут запах будет невыносим...
    Timur132
    Timur132 ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
    сегодня в 17:34, ред.
    Добавляют в тех матчах, в которых судья шёл смотреть VAR, или ожидал решения судий отвечающих за VAR. В матчах где не было подобных остановок добавляли как и раньше по 3-4 минуты. И так было не только на этом ЧМ, но и на ЧМ 18 года. Поэтому аргентинцы и возмущались.
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 17:34
    Казнить, нельзя помиловать...
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    сегодня в 17:33
    Роналду бы дисквалифицировали на 3 матча. Месси не тронут, увидите.
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ Timur132 (раскрыть)
    сегодня в 17:33
    Ты на этом чемпионате первый матч смотрел что ли? С первого матча на чм 2022 столько добавляют. Раньше в среднем 3-4 минуты добавляли а сейчас в среднем 6-7 минут добавляют. Сейчас не старые правила и Аргентинцы это должны знать лучше всех
    Timur132
    Timur132 ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
    сегодня в 17:30, ред.
    Такие остановки всегда были в футболе, особенно в финалах, но до появления VAR 10 минут из за такого никогда не добавляли. По старым правилам максимум 5-6 минут добавили бы.
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ Timur132 (раскрыть)
    сегодня в 17:28
    Была драка небольшая. Болельщик выбегал на поле и долго не могли поймать. 3 гола. Замены. Постоянные остановки штрафные желтые карточки . Теперь все это учитывается. И пора уже привыкнуть к этому. Играть надо до свистка судьи а не спорить
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