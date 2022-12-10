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сегодня, 16:42

ФИФА открыла дело в отношении сборной Аргентины в связи с высказываниями игроков команды в адрес главного арбитра встречи между южноамериканцами и Нидерландами в 1/4 финала ЧМ -2022 (2:2 в основное и дополнительное время, 4:3 по пенальти).

Решения судьи публично раскритиковали вратарь аргентинцев и капитан сборной .

Также будут рассмотрены инциденты, происходившие во время игры, в частности, эпизод, в котором полузащитник выбил мяч в сторону скамейки запасных голландской команды, что спровоцировало конфликт. Ещё будет дана оценка демонстративному празднованию аргентинцев перед футболистами «оранжевых» после победы.

Решение будет принято до полуфинального матча Аргентины с Хорватией, который состоится 13 декабря.