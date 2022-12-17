Жиньяк: «Я француз, но хотел бы, чтобы Месси выиграл ЧМ»

Бывший нападающий сборной Франции , сыгравший 36 матчей за национальную команду хочет, чтобы стал чемпионом мира:

Сегодня в Аргентине хотят, чтобы Месси выиграл чемпионат мира. Я француз, но я бы хотел, чтобы Месси выиграл чемпионат мира, потому что он заслуживает этого за всю свою карьеру.

Его поведение – это поведение лидера.