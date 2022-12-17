Жиньяк: «Я француз, но хотел бы, чтобы Месси выиграл ЧМ»

Бывший нападающий сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк, сыгравший 36 матчей за национальную команду хочет, чтобы Лионель Месси стал чемпионом мира:
Сегодня в Аргентине хотят, чтобы Месси выиграл чемпионат мира. Я француз, но я бы хотел, чтобы Месси выиграл чемпионат мира, потому что он заслуживает этого за всю свою карьеру.
Его поведение – это поведение лидера.
Ну а так что, блин, на 100 однородных высказываний, 100 однородных ответов, что кто выиграет, тот и заслужил, и что это не так работает. Понятно, что никто не имеет в виду, что Месси надо просто так вручить кубок мира за карьеру, а скорее имеется в виду, что было бы красиво, если бы в итоге он смог стать чемпионом. Ясное дело, что если Арги провалят финал вместе с Месси, то говорить, что он обязан был выиграть ЧМ будет глупо...
Ну а так что, блин, на 100 однородных высказываний, 100 однородных ответов, что кто выиграет, тот и заслужил, и что это не так работает. Понятно, что никто не имеет в виду, что Месси надо просто так вручить кубок мира за карьеру, а скорее имеется в виду, что было бы красиво, если бы в итоге он смог стать чемпионом. Ясное дело, что если Арги провалят финал вместе с Месси, то говорить, что он обязан был выиграть ЧМ будет глупо...