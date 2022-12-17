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Жиньяк: «Я француз, но хотел бы, чтобы Месси выиграл ЧМ»

сегодня, 13:07
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗавтра в 18:00 Не начался

Бывший нападающий сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк, сыгравший 36 матчей за национальную команду хочет, чтобы Лионель Месси стал чемпионом мира:

Сегодня в Аргентине хотят, чтобы Месси выиграл чемпионат мира. Я француз, но я бы хотел, чтобы Месси выиграл чемпионат мира, потому что он заслуживает этого за всю свою карьеру.

Его поведение – это поведение лидера.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
сегодня в 14:02
Я русский, но хотел бы, чтобы Месси выиграл ЧМ.
n5j2jy67t9fs
n5j2jy67t9fs ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 13:54
Да верно надо будет посмотреть???
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:45
Роналду обыгрывал Францию в финале, посмотрим сможет ли Месси
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:42
Жиньяк видимо хотел победы Португалии на ЕВРО, поэтому тогда промазал на последних минутах. Пэтриот...:))))

Ну а так что, блин, на 100 однородных высказываний, 100 однородных ответов, что кто выиграет, тот и заслужил, и что это не так работает. Понятно, что никто не имеет в виду, что Месси надо просто так вручить кубок мира за карьеру, а скорее имеется в виду, что было бы красиво, если бы в итоге он смог стать чемпионом. Ясное дело, что если Арги провалят финал вместе с Месси, то говорить, что он обязан был выиграть ЧМ будет глупо...
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