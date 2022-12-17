Хорватия в третий раз в истории завоевала медали чемпионата мира

Сборная Хорватии обыграла сборную Марокко (2:1) в матче за 3-е место на чемпионате мира.
Таким образом, хорваты в третий раз в своей истории завоевали медали на ЧМ — бронза на ЧМ-1998, серебро на ЧМ-2018 и бронза на ЧМ-2022.
Сборная Хорватии обыграла сборную Марокко (2:1) в матче за 3-е место на чемпионате мира.
Таким образом, хорваты в третий раз в своей истории завоевали медали на ЧМ — бронза на ЧМ-1998, серебро на ЧМ-2018 и бронза на ЧМ-2022.
И ещё у хорватов появилась традиция. Если они выходят из группы, то обязательно будут в тройке)
Модрич респект как один из сильнейших игроков поколения привёл во второй раз свою команду к медалям.
И ещё у хорватов появилась традиция. Если они выходят из группы, то обязательно будут в тройке)
Модрич респект как один из сильнейших игроков поколения привёл во второй раз свою команду к медалям.