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Хорватия в третий раз в истории завоевала медали чемпионата мира

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Maikl322
Maikl322
сегодня в 02:34
Борьба была нешуточная , и победил опыт.
Predator94
Predator94
вчера в 21:11
Такой Хорватии не стыдно проигрывать. А Россия проиграла 1:0 тот злосчастный гол, кто ж знал. Все равно не пустили бы на мундиаль
Predator94
Predator94
вчера в 21:10
Поздравляю Хорватию. Мощный результат! Два подряд чм берут медали!
протон
протон
вчера в 20:51
Крутые. За 7 последних ЧМ хорваты трижды были в призах. Больше, чем бразильцы или испанцы, например. Топ сборная, безусловно.
И ещё у хорватов появилась традиция. Если они выходят из группы, то обязательно будут в тройке)
Модрич респект как один из сильнейших игроков поколения привёл во второй раз свою команду к медалям.
Alex12357
Alex12357
вчера в 20:47
Судейство в очередной раз показало свой не профессионализм!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:46
Поколение Модрича может собой гордиться.
d8cp4bnejfqc
d8cp4bnejfqc ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 20:21
Болел за Марокко, обидно но увы...
Djebrael
Djebrael
вчера в 20:19
С чем мы шашечки и поздравляет. Молодцы!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 20:17
... как и нашим - научиться играть в футбол. У каждой сборной, как говориться, свои трудности.
monah-10
monah-10
вчера в 20:11
Конечно заслужили, но хотелось Марокко, но они и так герои.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:11
С чем и поздравляю Сборную Хорватию!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:10
Чемпионами им уже не стать....
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