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Тренер сборной Франции: «У каждого тренера в мире есть план против Месси»

сегодня, 12:38
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция18:00 Не начался

Тренер сборной Франции Ги Стефан высказался о плане команды по сдерживанию нападающего Лионеля Месси в финальном матче чемпионата мира с Аргентиной:

У Месси 96 голов за сборную и семь «Золотых мячей». Если я продолжу перечислять его регалии, понадобится ещё одно интервью.

Предпочтительное положение на поле для него — справа, чтобы можно было пробить левой ногой. Очевидно, это нужно учитывать, но у каждого тренера в мире есть план действий против Месси, однако это легче сказать, чем воплотить в жизнь. Мы, конечно, должны сократить количество передач, которые до него доходят. Нужно уменьшить количество ошибок при контакте с Месси.

Аргентина за этот турнир получила шанс пробить четыре пенальти. У нас такого не было.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 12:45
А у Месси есть универсальный план против всех тренеров, у которых есть планы против него.
HOROVEL7
HOROVEL7
сегодня в 12:40
И Этот план не работает против Месси.
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