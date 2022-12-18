Тренер сборной Франции: «У каждого тренера в мире есть план против Месси»

Тренер сборной Франции высказался о плане команды по сдерживанию нападающего в финальном матче чемпионата мира с Аргентиной:

У Месси 96 голов за сборную и семь «Золотых мячей». Если я продолжу перечислять его регалии, понадобится ещё одно интервью.

Предпочтительное положение на поле для него — справа, чтобы можно было пробить левой ногой. Очевидно, это нужно учитывать, но у каждого тренера в мире есть план действий против Месси, однако это легче сказать, чем воплотить в жизнь. Мы, конечно, должны сократить количество передач, которые до него доходят. Нужно уменьшить количество ошибок при контакте с Месси.

Аргентина за этот турнир получила шанс пробить четыре пенальти. У нас такого не было.