Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаЧемпионат мира 2022

Мбаппе — второй игрок в истории, который оформил хет-трик в финале ЧМ

вчера, 20:45
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил хет-трик в финале чемпионата мира против сборной Аргентины.

Мбаппе стал лишь вторым футболистом в истории, который сделал подобное. Ранее это удавалось только англичанину Джеффу Херсту в финале ЧМ-1966.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Скалони — самый молодой тренер-победитель чемпионата мира с 1978 года
Сегодня, 00:53
Чемпионат мира в Катаре стал самым результативным в истории
Вчера, 23:20
Аргентина выиграла шесть послематчевых серий пенальти на ЧМ — это рекорд
Вчера, 22:41
Мбаппе повторил достижение Роналдо по количеству голов на одном ЧМ
Вчера, 21:21
Мбаппе стал рекордсменом по количеству голов в финале чемпионатов мира
Вчера, 21:11
Футболисты «Астон Виллы» и «Брайтона» впервые играют в финале ЧМ
Вчера, 20:17
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:00
Боже какой же прекрасный финал нам подарили сборные Франции и Аргентины. Спасибо всем футболистам этих сборных за то,что бились до конца. Мбапе зверь конечно.
Мбаппе вытащил безнадёжную Францию в серию пенальти, мастерюга! Сделал хет-трик в финале ЧМ и все-равно проиграл, вот такие превратности судьбы.
salleeh
salleeh
вчера в 21:59
Это был матч одного игрока Мбапе против целой сборной Аргентины…😆
Project _Pandora_
Project _Pandora_ ответ pomor 445 (раскрыть)
вчера в 21:56
Два "с игры"? Очень интересно. А матч, который видели только вы, по какому каналу показывали?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:50
Лучший игрок этого матча, лучший игрок этого ЧМ, лучший игрок ПСЖ и Лиги 1. Лучший игрок из тех, кто сейчас играет. Только вот окружение испортила его мечту - играть за лучший клуб в истории футбола!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:19
Ай красава!!!
pomor 445
pomor 445
вчера в 21:16
Мбаппе рад бы быть вторым, но чемпионом. К тому же, его хет-трик включает два пенальти, а у Месси два с игры. Так что, качество хет-трика остаётся за Месси.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:58
Молодец,что скажешь!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:57, ред.
Красавчик паренёк Килиан . Но вратарь Льорис сегодня подвёл.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 