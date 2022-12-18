Мбаппе — второй игрок в истории, который оформил хет-трик в финале ЧМ

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил хет-трик в финале чемпионата мира против сборной Аргентины.
Мбаппе стал лишь вторым футболистом в истории, который сделал подобное. Ранее это удавалось только англичанину Джеффу Херсту в финале ЧМ-1966.
Мбаппе вытащил безнадёжную Францию в серию пенальти, мастерюга! Сделал хет-трик в финале ЧМ и все-равно проиграл, вот такие превратности судьбы.
Мбаппе вытащил безнадёжную Францию в серию пенальти, мастерюга! Сделал хет-трик в финале ЧМ и все-равно проиграл, вот такие превратности судьбы.