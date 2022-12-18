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Ди Мария установил рекорд финалов чемпионата мира

вчера, 19:37
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария установил достижение в финале чемпионата мира.

Заработав пенальти и забив гол в ворота сборной Франции, Ди Мария стал первым футболистом с 1966 года (когда начали собирать статистику), которому удавалось подобное в финале ЧМ.

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Все комментарии
протон
протон ответ Andrei Galash (раскрыть)
сегодня в 00:06
Анхель топарь. Ощущение, что играет уже лет 20 на взрослом уровне
Главная ошибка что он ушёл из Реала, он бы вытеснил Бейла и хамеса вообще легко, жаль что он не остался в Реале. А так ни Бейл ни хамес даже близко именно не уровень ди Марии по долгосрочной игре и эффективности. Ди Мария сколько лет в любой команде пахарь и основной игрок и играет на лютом уровне всегда. А Бейл и хамес растворились быстро и закончились как футболисты
Ди Мария особо не играл в плей-офф на этом ЧМ, но в самый нужный момент вышел и сделал результат: сначала заработал пенальти, а потом завершил шикарный по геометрии атаку.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:58, ред.
А Мбаппе заработал пенальти и забил 3 гола!
karnager
karnager ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 20:05
тогда уж дубль Ангела
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:47
Ди Мария положил начало новому достижению - "дубль Мария" называется.
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