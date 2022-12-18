Ди Мария установил рекорд финалов чемпионата мира

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария установил достижение в финале чемпионата мира.
Заработав пенальти и забив гол в ворота сборной Франции, Ди Мария стал первым футболистом с 1966 года (когда начали собирать статистику), которому удавалось подобное в финале ЧМ.
Главная ошибка что он ушёл из Реала, он бы вытеснил Бейла и хамеса вообще легко, жаль что он не остался в Реале. А так ни Бейл ни хамес даже близко именно не уровень ди Марии по долгосрочной игре и эффективности. Ди Мария сколько лет в любой команде пахарь и основной игрок и играет на лютом уровне всегда. А Бейл и хамес растворились быстро и закончились как футболисты
Ди Мария особо не играл в плей-офф на этом ЧМ, но в самый нужный момент вышел и сделал результат: сначала заработал пенальти, а потом завершил шикарный по геометрии атаку.
Главная ошибка что он ушёл из Реала, он бы вытеснил Бейла и хамеса вообще легко, жаль что он не остался в Реале. А так ни Бейл ни хамес даже близко именно не уровень ди Марии по долгосрочной игре и эффективности. Ди Мария сколько лет в любой команде пахарь и основной игрок и играет на лютом уровне всегда. А Бейл и хамес растворились быстро и закончились как футболисты
Ди Мария особо не играл в плей-офф на этом ЧМ, но в самый нужный момент вышел и сделал результат: сначала заработал пенальти, а потом завершил шикарный по геометрии атаку.