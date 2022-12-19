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Лунёв: «Эмилиано Мартинес показывает свой высочайший уровень»

вчера, 12:39
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Вратарь «Байера» Андрей Лунёв оценил вклад голкипера Эмилиано Мартинеса в победу сборной Аргентины на чемпионате мира 2022.

Стоит отметить и вратарей Уго Льориса и Мартинеса. Если смотреть историю, где-то три-четыре года назад, может, пять, Мартинес был никому не известным человеком, о сборной речи вообще не шло. Он сидел на замене в «Арсенале», выпал шанс сыграть за команду, для того «Арсенала» он сотворил чудо, после этого не стал мириться с ролью запасного, перейдя в «Астон Виллу».

Он показывает свой высочайший уровень, заслужил вызов в сборную, буквально за два прошедших года выиграл Кубок Америки и чемпионат мира, при этом в двух сериях пенальти это его заслуга, он своей психологией и мастерством выиграл для Аргентины эти трофеи, огромнейшая заслуга Мартинеса. Не стоит забывать, что сейв на последней минуте в матче с французами был просто космическим.

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Все комментарии
Boricku
Boricku
вчера в 13:08
Паренёк озабоченный что ли, вряд ли кому адекватному придёт в голову приспосабливать насадку на отросток
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:51
Вместе со своим "высочайшим" уровнем Мартинес умудрился показать свою высочайшую бестактность и неуважение к сопернику. Очень рад, что его не оказалось в символической сборной чемпионата.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:51
Это так. Вклад огромный, если не колоссальный. Пенальти, это его история и не только.
Молодец парень!
Гость
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