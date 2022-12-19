Лунёв: «Эмилиано Мартинес показывает свой высочайший уровень»

Вратарь «Байера» оценил вклад голкипера в победу сборной Аргентины на чемпионате мира 2022.

Стоит отметить и вратарей Уго Льориса и Мартинеса. Если смотреть историю, где-то три-четыре года назад, может, пять, Мартинес был никому не известным человеком, о сборной речи вообще не шло. Он сидел на замене в «Арсенале», выпал шанс сыграть за команду, для того «Арсенала» он сотворил чудо, после этого не стал мириться с ролью запасного, перейдя в «Астон Виллу».

Он показывает свой высочайший уровень, заслужил вызов в сборную, буквально за два прошедших года выиграл Кубок Америки и чемпионат мира, при этом в двух сериях пенальти это его заслуга, он своей психологией и мастерством выиграл для Аргентины эти трофеи, огромнейшая заслуга Мартинеса. Не стоит забывать, что сейв на последней минуте в матче с французами был просто космическим.