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Эмилиано Мартинес объявил минуту молчания «для Мбаппе, который умер»

вчера, 11:01
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес упомянул нападающего Франции Килиана Мбаппе в раздевалке своей команды.

Во время празднования победы на ЧМ-2022 аргентинские футболисты в раздевалке распевали слова: «Минута молчания». Эмилиано Мартинес, в свою очередь, добавил: «Для Мбаппе, который умер».

Напомним, что аргентинская команда победила Францию в финальном поединке мундиаля в Катаре (3:3, 4:2 по пенальти). Мбаппе оформил хет-трик.

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Все комментарии
Неэгоист
Неэгоист ответ Dirty_Harry (раскрыть)
сегодня в 00:10
Не ругайся... Это вредно для здоровья..
Вадим Лосев
Вадим Лосев ответ faneng (раскрыть)
вчера в 22:22
вообщето все по правилом с ударом комана
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ Неэгоист (раскрыть)
вчера в 21:39, ред.
плевать мне на твоего Роналду как и на Месси. Про "нелевые" пенальти Аргентины будешь другим рассказывать, если у тебя глаза на заднице это твои твои проблемы. Очень жаль что матера пенальти итальянцы не попали на этот ЧМ
Неэгоист
Неэгоист ответ Dirty_Harry (раскрыть)
вчера в 20:39
Какие-то надежды у тебя несбыточные... И на Голландию надеялись, и на Хорватию, и уж, конечно, на Францию... Вышел пшик... Да, и про пенали... Французам то судья дал два пробить... Чего ж уж на зеркало пенять... Знаешь, почему Рунальду в ghope?... Потому, что он болтал много заранее... Не находишь сходство?...
monah-10
monah-10 ответ kindpennywise (раскрыть)
вчера в 20:21
Одно дело играть за сборную, другое за клуб, к примеру Очоа.
kindpennywise
kindpennywise ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 20:19
Летом из АВ в топ и там где нибудь в ЛЧ Киллиан по трусам ему даст
monah-10
monah-10 ответ kindpennywise (раскрыть)
вчера в 18:55
Астон Вилла в каких это еврокубках участвует?
kindpennywise
kindpennywise
вчера в 17:51
Ну погоди в еврокубках с Мбаппе придется увидеться. Там он тебе должок вернет.
112910415
112910415
вчера в 17:11
и это перебор, конечно
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 13:30
Это и есть настоящий умственный уровень этого тупого с отбитыми мозгами футболиста. Посредственный вратарь волею случая затесавшийся в чемпионы стал позволять себе лишнее. В Бирмингеме ему покажут его место!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 13:26
Самое пожалуй гнусное из всех чемпионств, поганенькие арги, надеюсь это их последний трофей в их жизни. Всем силами дотащили карлана до кубка не зря в каждом матче пенальти давали а то и два.
Dosiaa
Dosiaa
вчера в 13:17
Победа есть победа, что то говорить игроку который за 130 минут положил тебе 4, тупость или глупость. Ну может очень сильно обиделся на черепашку.
Знатог
Знатог
вчера в 12:45
И французские флаги надо было побросать к воротам и ноги об них вытереть, вот че забыли.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 12:26
Хорошо поработали - можно и повеселиться... Кто не работал последние полгода - тот остался на "второй год" и тренеруется дальше... Всё справедливо..
Chaumont
Chaumont
вчера в 12:02
бедняжка так переживал, что мбаппе всадил ему все голы, какие только влезали в мартинеса вместе с оставшимися внутри мячами )
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 11:46
Уверен, Лео выскажет ему за это, ему же потом с Мбаппе вместе играть
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 11:46
Лучше бы пел вместе с Месси и ПЕредесом серенады Лаосу. ))
faneng
faneng
вчера в 11:45
Мне очень не нравится этот Мартинес. Наглый самоуверенный тип. И судьи ему потакают. Вчера в серии пенальти удар Комана нужно было перебить, потому что он Мартинес раньше прыгнул. И в желтую карточку ему надо было еще раньше показать.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:40
Это эмоции от эйфории). Когда, кому-нибудь дашь люлей, то же самое бывает). Хотя перебор. Согласен).
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 11:39
Он и пальца не стоит тех, кто до него брал "Золотые перчатки"
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 11:37
Мартинес до 29 лет был нонеймом сидел на лавке в Арсенале и Бах выстрелил
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:35
Конченный тип этот Мартинес, достойно даже выиграть не может
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:28
Мерзковатый он какой-то.
Такой типаж, что о нем быстро все забудут. Будет дальше «феерить» в Астон Вилле.
Futurista
Futurista
вчера в 11:27, ред.
Какой буйный вратарь...надо было на допинг его после игры проверить...похоже на отходняк...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:19
Мартинес прямо в раздевалке принял лишнее!
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 11:18, ред.
Если бы не левый пенальти с Голландцами, то могли бы в 1/4 не пройти.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 11:10
Так не бывает,что мертвый ему четыре раза воткнул.По отношению к Мбаппе,он как будто пустое место,в воротах.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:05
Надо же быть такими грязными на язык в такие славные минуты
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 11:04
с этим вроторем все понятно. у него на лице 3 класа оброзования написаны
Гость
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