Эмилиано Мартинес объявил минуту молчания «для Мбаппе, который умер»

1671436868

вчера, 11:01

Голкипер сборной Аргентины упомянул нападающего Франции в раздевалке своей команды.

Во время празднования победы на ЧМ -2022 аргентинские футболисты в раздевалке распевали слова: «Минута молчания». Эмилиано Мартинес, в свою очередь, добавил: «Для Мбаппе, который умер».

Напомним, что аргентинская команда победила Францию в финальном поединке мундиаля в Катаре (3:3, 4:2 по пенальти). Мбаппе оформил хет-трик.