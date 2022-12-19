Эмилиано Мартинес объявил минуту молчания «для Мбаппе, который умер»

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес упомянул нападающего Франции Килиана Мбаппе в раздевалке своей команды.
Во время празднования победы на ЧМ-2022 аргентинские футболисты в раздевалке распевали слова: «Минута молчания». Эмилиано Мартинес, в свою очередь, добавил: «Для Мбаппе, который умер».
Напомним, что аргентинская команда победила Францию в финальном поединке мундиаля в Катаре (3:3, 4:2 по пенальти). Мбаппе оформил хет-трик.
Такой типаж, что о нем быстро все забудут. Будет дальше «феерить» в Астон Вилле.
Такой типаж, что о нем быстро все забудут. Будет дальше «феерить» в Астон Вилле.