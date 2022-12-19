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Каррагер назвал Месси лучшим игроком в истории

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Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 13:38
Возможно аргентинцам удалось их запутать, плюс убеждён что футболисты сборной Франции были в не самом лучше состоянии в физическом плане, и это мягко говоря.

В общем-то собрались и стали играть действительно хорошо они уже близко к концу второго тайма. До этого не то чтобы плохо, но явно слабее чем как они могут и чем их соперник.

В какой-то мере повезло что вообще довели дело до дополнительного времени и серии пенальти, но тут больше закономерность чем случай, как по мне.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:31
Я, когда смотрел матч, постоянно удивлялся, почему французы дали так много свободы Лионелю. Ведь даже нам, непрофессионалам, понятно, что вся игра идёт через него, и именно Месси является главным винтиком в этом механизме. Отключи его, и сборная не будет отличаться ничем от других фаворитов. Вот и пожали плоды своего легкомыслия. Или трёхцветные переоценили свои возможности в этом плане или, наоборот, недооценили Лионеля ?... Скорее, и то, и другое.
Johnes
Johnes
вчера в 12:30
Теперь это вполне оправдано!
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 12:21
Самое главное, что эгоистом в этой тройке не пахнет и не должно пахнуть... Справедливость должна быть... Не чемпионов мира здесь быть не должно... А кто какой - выбирайте сами...
Chaumont
Chaumont
вчера в 12:04
ну да, конечно, трижды чемпион мира пеле - только третий, а не выигравший ни разу лигу чемпионов наркоман марадона - конечно второй... у каждого свои рейтинги
Гость
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