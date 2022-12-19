Каррагер назвал Месси лучшим игроком в истории

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер на странице в социальных сетях опубликовал свой список лучших игроков в истории футбола.
На первое место англичанин поставил Лионеля Месси, на второе – Диего Марадону, на третье – Пеле.
Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер на странице в социальных сетях опубликовал свой список лучших игроков в истории футбола.
На первое место англичанин поставил Лионеля Месси, на второе – Диего Марадону, на третье – Пеле.
В общем-то собрались и стали играть действительно хорошо они уже близко к концу второго тайма. До этого не то чтобы плохо, но явно слабее чем как они могут и чем их соперник.
В какой-то мере повезло что вообще довели дело до дополнительного времени и серии пенальти, но тут больше закономерность чем случай, как по мне.
В общем-то собрались и стали играть действительно хорошо они уже близко к концу второго тайма. До этого не то чтобы плохо, но явно слабее чем как они могут и чем их соперник.
В какой-то мере повезло что вообще довели дело до дополнительного времени и серии пенальти, но тут больше закономерность чем случай, как по мне.