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Бубнов: «Месси превзошел Марадону, но сравнивать его с Роналду не стоит»

вчера, 16:42
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал свое мнение насчет Лионеля Месси, который выиграл чемпионат мира в Катаре в составе сборной Аргентины.

Карьера Месси подходит к завершению, и можно порадоваться, что ему удалось всё-таки стать чемпионом с пятой попытки. Но он никогда не сравняется с Пеле по числу титулов. С Марадоной же он поравнялся, но на клубном уровне он добился гораздо большего. Можно смело говорить, что Лионель превзошёл легенду Аргентины.

А вот сравнивать Месси и Роналду не стоит, они разные игроки. При этом каждый добился значительных успехов как на клубном уровне, так и в сборной. Но этот сезон сложился для футболистов по-разному. Лионель целенаправленно шёл и готовился к этому турниру, а у Криштиану хватало проблем и в «Манчестер Юнайтед», и в сборной Португалии. И говорить о том, что в их противостоянии поставлена жирная точка, нельзя.

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
вчера в 22:32
На клубном уровне точку ставить рано. А вот в сборной точку можно ставить.Хотя в сборной Мессинг поиграть еще может вполне ,чего не скажешь о Роналду
cska1948
cska1948 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 20:55
Да, Пеле в Европе не игал. Так правительство Бразилии сделало его талант НАРОДНЫМ достоянием и наслаждаться игрой достояния должны были в первую очередь его соплеменники. По моему правильное решение. Да, такой чести, как при жизни стать народным достоянием не удосуживался ни один спортсмен в мире. Так что Месси ни когда не достигнет славы Пеле. Ни какое количество Золотых мячей не сравнится с титулом НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 18:10
Да, в этом и проблема Рона. Думаю, что его агент виноват во многом. Часто футболисты мутят воду, потому что им так говорят делать агенты. Тот сказал, я тебе найду новый клуб, не парься. Рон не поехал на предсезонку. Агент не нашел новый клуб, Рон остался в МЮ. Дальше план Б и всё что мы видели. Рон не ребёнок, виноват на 99 % сам. Но подсказал наверно агент
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:08
Очень адекватное мнение. Лучше и не скажешь. Удивлён, что это сказал Бубнов.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:27
Как можно сравнивать легенду футбола, чемпиона мира с изгоем футбола?
Если Роналду и мог ещё как то раньше причислить себя к великим, причём причислить сам себя, то в последнее время он испортил всё, что у него было.
К тому же ему вспоминают всю его гнилую натуру, которую гей-нарцисс показывал всегда.
112910415
112910415
вчера в 17:19
Бубнов, безусловно, имеет право думать так, как он думает )
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 17:13
А кто такой Роналду?.. Не знаю такого.. А-ха-ха-ха...
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:03
Но он никогда не сравняется с Пеле по числу титулов....
Конечно, не сравняется .... в Европе Пеле так и не играл. А по поводу Роналду: я вообще не понимаю, на что он рассчитывал, так подходя к сезону. Забить на предсезонку с клубом, постоянно конфликтовать с клубом и он таким образом рассчитывал нормально на ЧМ выступать? Не набрав форму к самому важному и возможно последнему турниру в жизни?
shur
shur
вчера в 16:51
...молодца, Бубнила, красава, всё по полочкам, всё по делу,
интересно кто думает иначе...!
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