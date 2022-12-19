Бубнов: «Месси превзошел Марадону, но сравнивать его с Роналду не стоит»

Футбольный эксперт высказал свое мнение насчет , который выиграл чемпионат мира в Катаре в составе сборной Аргентины.

Карьера Месси подходит к завершению, и можно порадоваться, что ему удалось всё-таки стать чемпионом с пятой попытки. Но он никогда не сравняется с Пеле по числу титулов. С Марадоной же он поравнялся, но на клубном уровне он добился гораздо большего. Можно смело говорить, что Лионель превзошёл легенду Аргентины.

А вот сравнивать Месси и Роналду не стоит, они разные игроки. При этом каждый добился значительных успехов как на клубном уровне, так и в сборной. Но этот сезон сложился для футболистов по-разному. Лионель целенаправленно шёл и готовился к этому турниру, а у Криштиану хватало проблем и в «Манчестер Юнайтед», и в сборной Португалии. И говорить о том, что в их противостоянии поставлена жирная точка, нельзя.