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Хави: «Я думаю, что Дембеле лучший в мире на своей позиции»

вчера, 23:19

Главный тренер «Барселоны» Хави в положительном ключе отозвался о нападающем Усмане Дембеле.

Я думаю, что он лучший в мире на своей позиции. Он определяет игру если не во всех поединках, то в каждом втором. Недавно я изучил его статистику – он уникальный футболист, другого такого нет.

Хочу, чтобы он чаще принимал верные решения. У него это не всегда получается, ибо он летит со скоростью 200 в час. Он очень важен, обожаю его. Он невероятен, и я ему верю, он никогда меня не подводил. Он не хотел покидать клуб, и вот он с нами.

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протон
протон
сегодня в 00:26
Дембеле никогда не станет большим игроком как Мбаппе. По таланту возможно он и на одном уровне с ним, но нет. У Килиана есть инстинкт убийцы, чего у Усмана нет.
В больших матчах Дембеле бесполезен. Вспомните хоть один его топ перфоманс в в класико или ЛЧ.

Обостряет, бегает где-то там на фланге. Но от этого польза нулевая. Ужасен в реализации, дриблинг эффектный но хаотичный.

Бывает ловит кураж, но пару матчей проведёт на отличном уровне и затем наступает череда затишья. Топ-игрок тем и отличается от просто хорошего, тем, что он почти весь сезон на пике. У Дембеле этого нет и вряд ли уже будет.

Ди Мария кончено показал ,что такое класс ,который ты никогда не пропьешь ,у меня есть ощущения, что таких не берет возраст ,он и в 40 выйдет и сделает тоже самое ,съел Дембеле...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:27
И так думает не один Хави !
Гость
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