Хави: «Я думаю, что Дембеле лучший в мире на своей позиции»

Главный тренер «Барселоны» в положительном ключе отозвался о нападающем .

Я думаю, что он лучший в мире на своей позиции. Он определяет игру если не во всех поединках, то в каждом втором. Недавно я изучил его статистику – он уникальный футболист, другого такого нет.

Хочу, чтобы он чаще принимал верные решения. У него это не всегда получается, ибо он летит со скоростью 200 в час. Он очень важен, обожаю его. Он невероятен, и я ему верю, он никогда меня не подводил. Он не хотел покидать клуб, и вот он с нами.