Хави: «Я думаю, что Дембеле лучший в мире на своей позиции»

Главный тренер «Барселоны» Хави в положительном ключе отозвался о нападающем Усмане Дембеле.
Я думаю, что он лучший в мире на своей позиции. Он определяет игру если не во всех поединках, то в каждом втором. Недавно я изучил его статистику – он уникальный футболист, другого такого нет.
Хочу, чтобы он чаще принимал верные решения. У него это не всегда получается, ибо он летит со скоростью 200 в час. Он очень важен, обожаю его. Он невероятен, и я ему верю, он никогда меня не подводил. Он не хотел покидать клуб, и вот он с нами.
В больших матчах Дембеле бесполезен. Вспомните хоть один его топ перфоманс в в класико или ЛЧ.
Обостряет, бегает где-то там на фланге. Но от этого польза нулевая. Ужасен в реализации, дриблинг эффектный но хаотичный.
Бывает ловит кураж, но пару матчей проведёт на отличном уровне и затем наступает череда затишья. Топ-игрок тем и отличается от просто хорошего, тем, что он почти весь сезон на пике. У Дембеле этого нет и вряд ли уже будет.
Ди Мария кончено показал ,что такое класс ,который ты никогда не пропьешь ,у меня есть ощущения, что таких не берет возраст ,он и в 40 выйдет и сделает тоже самое ,съел Дембеле...
В больших матчах Дембеле бесполезен. Вспомните хоть один его топ перфоманс в в класико или ЛЧ.
Обостряет, бегает где-то там на фланге. Но от этого польза нулевая. Ужасен в реализации, дриблинг эффектный но хаотичный.
Бывает ловит кураж, но пару матчей проведёт на отличном уровне и затем наступает череда затишья. Топ-игрок тем и отличается от просто хорошего, тем, что он почти весь сезон на пике. У Дембеле этого нет и вряд ли уже будет.
Ди Мария кончено показал ,что такое класс ,который ты никогда не пропьешь ,у меня есть ощущения, что таких не берет возраст ,он и в 40 выйдет и сделает тоже самое ,съел Дембеле...