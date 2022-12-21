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Гальтье: «Приятно, что Мбаппе сразу же вернулся к тренировкам»

вчера, 22:22

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье отреагировал на возвращение нападающего Килиана Мбаппе в расположение парижского клуба:

Приятно, что он сразу же вернулся к тренировкам.

Килиан отлично провел чемпионат мира. Это возвращение также является сильным сигналом для всех. Он игрок, который мог бы разочароваться, что не поднял самый важный из трофеев, хотя он был признан лучшим бомбардиром чемпионата мира. Он хотел быстро вернуться, быть с командой и готовиться к матчам, которые скоро начнутся. Мы очень рады его видеть.

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HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 22:26
Килиан отлично провел чемпионат мира.
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