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Гвардиола: «Нельзя сомневаться в том, что Месси один из лучших футболистов»

вчера, 20:34

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко отозвался о нападающем ПСЖ и сборной Аргентины Лионеле Месси.

У каждого своя точка зрения, но нельзя сомневаться в том, что Месси один из лучших футболистов всех времен.

Я уже неоднократно утверждал, что я считаю его лучшим, но порой это непросто понять. Может появиться игрок, который бросит вызов тому, что было сделано за последние 50-70 лет, но люди, которые видели Пеле, или Ди Стефано, или Марадону все равно могут назвать свой вариант. Понимаете ли, люди сентиментальны.

С другой стороны, если бы Месси не одержал победу на мировом первенстве, то мое мнение по поводу его достижений в футболе никак не изменилось бы. Но, разумеется, чемпионат мира 2022 – это венец его великолепной карьеры.

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протон
протон
сегодня в 00:07
Месси называют лучшим уже лет 10 , до 7 зм. двух треблов титулов со сборной - все это просто пришло со временем подчеркнув статус этого игрока признаюсь выиграть чм в 35 лет , эта планка которую я не мог предположить но Месси снова смог удивить , надеюсь на продолжение этой блестящей карьеры .

Кстати, очень рад, что помимо золотой, у Месси есть еще одна медаль, это говорит о том, что в сборной он всегда держал высокий уровень игры, и именно этот труд, эта стабильно привела лучшего игрока в истории к Чемпиону Мира:) Вы просто посмотрите на его реакцию когда 2-2 стало, другой бы стал паниковать, а он улыбнулся, подтянул гетры и дальше пошел доминировать, именно после этого момента я понял, он своего уже не упустит:)
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 20:53
Грамотно рассудил. Кубок чемпиона мира - это действительно венец, вишенка на торте ошеломляющей карьеры Месси. Но даже и без этого трофея Месси остался бы в истории как один из величайших футболистов за всю историю, а для кого-то и самый величайший
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