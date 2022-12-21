Гвардиола: «Нельзя сомневаться в том, что Месси один из лучших футболистов»

Главный тренер «Манчестер Сити» высоко отозвался о нападающем ПСЖ и сборной Аргентины .

У каждого своя точка зрения, но нельзя сомневаться в том, что Месси один из лучших футболистов всех времен.

Я уже неоднократно утверждал, что я считаю его лучшим, но порой это непросто понять. Может появиться игрок, который бросит вызов тому, что было сделано за последние 50-70 лет, но люди, которые видели Пеле, или Ди Стефано, или Марадону все равно могут назвать свой вариант. Понимаете ли, люди сентиментальны.

С другой стороны, если бы Месси не одержал победу на мировом первенстве, то мое мнение по поводу его достижений в футболе никак не изменилось бы. Но, разумеется, чемпионат мира 2022 – это венец его великолепной карьеры.