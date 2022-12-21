Верон: «Что будет со сборной после ухода Месси, вот в чём вопрос»

Бывший футболист сборной Аргентины поделился мнением о нападающем ПСЖ .

Его достижения в футболе невероятны, и такой финал карьеры он заслужил. Он оставляет внушительное наследие. Но что будет со сборной после его ухода, вот в чем вопрос. Положение будет непростым. То, что было с Марадоной, происходит и с Месси.

И Месси, и Марадона получили почти все от карьеры, и мне кажется, что они на одном уровне, поскольку оба побеждали на мировом первенстве. Но история Марадоны уйдет на второй план на фоне достижения Месси.

Споры на этот счет продолжатся, но мне кажется, что Месси опережает Криштиану Роналду, не говоря уже о нынешних и прежних футболистах среднего уровня. Теперь не приходится сомневаться в том, что Лео на шаг впереди.