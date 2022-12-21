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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Верон: «Что будет со сборной после ухода Месси, вот в чём вопрос»

вчера, 21:39

Бывший футболист сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон поделился мнением о нападающем ПСЖ Лионеле Месси.

Его достижения в футболе невероятны, и такой финал карьеры он заслужил. Он оставляет внушительное наследие. Но что будет со сборной после его ухода, вот в чем вопрос. Положение будет непростым. То, что было с Марадоной, происходит и с Месси.

И Месси, и Марадона получили почти все от карьеры, и мне кажется, что они на одном уровне, поскольку оба побеждали на мировом первенстве. Но история Марадоны уйдет на второй план на фоне достижения Месси.

Споры на этот счет продолжатся, но мне кажется, что Месси опережает Криштиану Роналду, не говоря уже о нынешних и прежних футболистах среднего уровня. Теперь не приходится сомневаться в том, что Лео на шаг впереди.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:09
Как отдельно взятый турнир может и в пользу Марадоны, но если сравнивать всю карьеру обоих, то Месси лучше чем Диего, и соответственно лучший футболист в истории
Величайшие игроки прошлого:
Пеле, Марадона.
Величайший игрок современности:
Месси. Роналду.
Месси и Роналду вообще разные футболисты по своей роли на поле ) Один обязан вести и разыгрывать все комбинации и игру команды , а на Роналду работают все и он забивает благодаря этому
Месси по всем критериям опередил всех и вся а что касается Роналду то он сделал тоже самое по статистикам и по наградам что клубным что индивидуальным обошёл всех кроме Месси кроме Мессси!
Dosiaa
Dosiaa
вчера в 23:27
Ну даже зрители забьют на эту сборную, как минимум 70%
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:12
Норм всё будет 👌🏽 пенальти и другие смогут забивать наверно
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 22:42
То, что было и после ухода Марадоны... 36 лет потуг..
Лысый физрук
Лысый физрук
вчера в 22:30
Сборной перестанут подсуживать.
ДСА
ДСА
вчера в 21:57
Станут средней сборной, ни они первые, ни они последние.
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