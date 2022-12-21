«Незаменимых нет». Симеоне — о Фелише

Главный тренер «Атлетико» намекнул на возможный уход из клуба нападающего .

Незаменимых нет, все будет идти своим чередом. Для нас это очень важно. Он здорово сыграл на чемпионате мира, он принял участие во многих голах команды, тренер выделил ему важную роль. Надеюсь, мы застанем лучшую версию Жоау, которую мы увидели на мировом первенстве. Хотелось бы, чтобы он ощущал спокойствие и радость в наших матчах, как это было на мундиале.