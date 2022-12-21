«Незаменимых нет». Симеоне — о Фелише

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне намекнул на возможный уход из клуба нападающего Жоау Фелиша.
Незаменимых нет, все будет идти своим чередом. Для нас это очень важно. Он здорово сыграл на чемпионате мира, он принял участие во многих голах команды, тренер выделил ему важную роль. Надеюсь, мы застанем лучшую версию Жоау, которую мы увидели на мировом первенстве. Хотелось бы, чтобы он ощущал спокойствие и радость в наших матчах, как это было на мундиале.
Админы, а почему нет веток на матчи Кубка Лиги Англии ? Оно вродь понятно, что престижность так себе, однако сейчас МЮ играет, а вечером МС с Ливером бодаться будут... - как никак глянуть да оценить такую пару можно было.
Админы, а почему нет веток на матчи Кубка Лиги Англии ? Оно вродь понятно, что престижность так себе, однако сейчас МЮ играет, а вечером МС с Ливером бодаться будут... - как никак глянуть да оценить такую пару можно было.