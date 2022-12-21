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«Незаменимых нет». Симеоне — о Фелише

вчера, 22:54

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне намекнул на возможный уход из клуба нападающего Жоау Фелиша.

Незаменимых нет, все будет идти своим чередом. Для нас это очень важно. Он здорово сыграл на чемпионате мира, он принял участие во многих голах команды, тренер выделил ему важную роль. Надеюсь, мы застанем лучшую версию Жоау, которую мы увидели на мировом первенстве. Хотелось бы, чтобы он ощущал спокойствие и радость в наших матчах, как это было на мундиале.

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:08, ред.
Вопрос не в тему.
Админы, а почему нет веток на матчи Кубка Лиги Англии ? Оно вродь понятно, что престижность так себе, однако сейчас МЮ играет, а вечером МС с Ливером бодаться будут... - как никак глянуть да оценить такую пару можно было.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 23:22
А за ним уже очередь выстроилась?
d3sd9ev5f5fn
d3sd9ev5f5fn
вчера в 23:18
Ты сам не являешься незаменимым. Сейчас, вообще, клуб в тупике.
shlomo
shlomo
вчера в 23:17
Все правильно Диего... думаю, что время зимой будет, чтобы найти замену
Гость
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