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Хави о вылете в ЛЕ: «Бесит участие в турнире, в котором мы не хотим играть»

вчера, 21:28
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед16.02.2023 в 20:45 Не начался

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о вылете команды в Лигу Европы:

Мы с энтузиазмом ждем Лигу Европы. Мне не нравится не слышать гимн Лиги чемпионов, но это зависит от того, где мы играем. Может быть, нам нужно погрузиться чуть глубже, чтобы расти. Нам это не нравится, нас это злит. Это большое разочарование. В тот день, когда мы уже вылетели, мы вышли против «Баварии» как зомби. Нас бесит участие в турнире, в котором мы не хотим участвовать. Что ж, если мы дойдем до полуфинала и, возможно, до финала...

Прямо сейчас мы сосредоточены на Лиге Европы и Ла Лиге. Нужно стремиться выиграть все. Я отдаю себе отчет в усилиях клуба. Я думаю, что у нас очень сильная команда. Талантливая молодежь, прогресс Левандовского. Я ощущаю давление, и мне это нравится.

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Все комментарии
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
сегодня в 00:00
Ну... можете вылететь из этого турнира, раз он вас бесит))
Malhira
Malhira
вчера в 23:04
Эти слова нужно запомнить. В 1/16 им предстоит с Манчестер Юнайтед сыграть.
salleeh
salleeh
вчера в 22:11
Читаю и ещё раз убеждаюсь, что 90% тренеров, которые в прошлом бывшие футболисты, это просто клоуны…
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 21:55
К что мешало не попасть туда?? Копать поле надо было... Поздно.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:34
А вывеска матча для Лиги Европы - шикарная!
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