Худшая и самая нелюбимая команда ЧМ-2022. Создатели скандалов на турнире

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вчера, 12:35

Огорчает низкий класс футбольных рефери.

Судейство не только спорное, но и низкопробное

Невозможно представить чемпионат мира совсем без споров о судействе. Но дискуссии по эпизодам из «серой зоны» — часть процесса. А вот нарушение принципов правосудия — издевательство над более чем двумя миллиардами зрителей турнира. Это неуважение к вам лично, если рефери уровня покойной ФНЛ . Слишком масштабное действо и важное для мира спортивное событие, чтобы пройти мимо фокусов Коллины, Инфантино и команды арбитров.

ФИФА это диктатура, что заметно даже по количеству президентов с 1974 года. Всего три человека принимали ключевые решения в миллиардном бизнесе — Авеланж, Блаттер и теперь Инфантино, единственный кандидат на следующих выборах президента, который планирует сидеть на посту до старости. Ну или большого коррупционного скандала, ведь выдумал клубный ЧМ в новом формате и угрожал проводить кубки мира раз в два года.

Не строит врать, что раньше в ФИФА рулили хорошие парни. Во время холокоста и жестоких убийств миллионов поляков, украинцев, белорусов и россиян «отец мундиаля» Жюль Риме называл мировую войну «событиями в Европе». Но прошло 80 лет с тех дней. За почти век можно было научиться готовить тридцать третью команду ЧМ – судейскую сборную мира. Первая и одна из ключевых претензий к рефери в Катаре — уровень мастерства.

Не будем придираться к парням, которые не судят в Европе — видно, что они перепуганные, как бразилец Сампайо, но гляньте на арбитров из Европы. Голландец полицейский Маккели вел себя как наглый человек, который перенаправляет злость на человека, которого незаконно задержал. Позера Матеу Лаоса не могут терпеть в Испании, но он был претендентом на финал. Орсато в самой Италии не считают арбитром высокого класса.

Но кто управляет судьями? Итальянец Коллина. Вот и средний Орсато в полуфинале, после которого Модрич выдал ему жёсткую характеристику. На ЧМ -2022 не хватило арбитров высокого класса. Карасев, Оливер, Скомина, Рокки или Мажич тоже ошибались, но даже Безбородов выше классом, чем многие судьи турнира в Катаре. Ненормально доверять обслуживание «Феррари» мужику с молотком.

Рекомендации Коллины нарушили принципы права

Пьерлуиджи — упрямый как слон. Ему сложно понять, почему отстающие от современных скоростей рефери не могут понять его вроде бы «простые» приказы. Добавленное время уже стало темой для обсуждения. В начале турнира судьи начали слепо выполнять новый приказ, добавляя безумно много минут. Пришлось объяснять, почему это глупость, и диких решений в этой области стало меньше.

Но это ведь стратегия ФИФА – знаковые трактовки меняют накануне больших турниров, как с игрой руками. Судьи не успевают адаптироваться. Есть ещё одна проблема – давая бороться, как приказало начальство с идеей фикс о чистом игровом времени матча, рефери разрешили грубый футбол без карточек. Были удары локтями в голову, жёсткие броски на голкиперов, видели грязную игру без реакции рефери.

И это цветочки. Ягодки — странный отказ арбитров от просмотра VAR , когда эпизоды явно непростые. Вот это злит, ведь нашли лазейку «заиграть» сложный момент – используют формулировку, что не было «явной ошибки арбитра». А неявные больше не ошибки? Можно ли доверять стратегии Коллины, если итальянец перестал защищать арбитров после всех скандалов, как делал ранее?

Кумовство и коррупция давно стали близкими для ФИФА субстанциями с плохим запахом. Например, на ЧМ -2022 оказался словенец Славко Винчич. Сами арбитры сплетничают, что он судил на ЧМ , поскольку Инфантино не хотел лишний раз ссориться со словенским президентом УЕФА Чеферином. Пробовали тащить иранца Фагани, но он начудил, поэтому в финале будет поляк Марциняк.

Средний рефери, не хватает класса, ведь чемпионат Польши настолько скромный, что в нем может стать чемпионом тренер Черчесов. А игры уровня финала ЛЧ Шимон пока не судил. Но лысого польского здоровяка Коллина выбрал в надежде, что тот отработает незаметно. Приятно, что сам рефери четко понимает задачу. На словах все хорошо, осталось не завершить турнир скандалом.

Очевидно, что ФИФА выгодны арбитры среднего класса

Не подумайте, что лишаем рефери права на ошибку. Все их допускают. Но хочется видеть профессионализм, а его мало. Только если сам матч лёгкий, то выдыхаем — не будет спорных решений. Можете концентрироваться на одном судейском эпизоде, который вас лично задел. Можете, никто не запретит, верить в теории заговора в пользу тех или иных команд. Но с чем не сможет спорить 100 % зрителей — арбитры очень слабые, им не хватает класса и авторитета.

В ФИФА вечно меняют рекомендации, чем запутывают рефери дополнительно. До сих пор не организовали академии судейства по всему миру, исключив практику совмещения профессий. Хочешь быть арбитром ФИФА ? Тогда живи футбольной профессией, она сложная и требует полноценной отдачи. Контора Инфантино богатая, но жадная. Не хотят оплачивать подготовку сильных профессиональных рефери – отчасти отсюда совмещения и потеря концентрации.

И так чиновникам удобнее, раз они не возят рефери из других континентов набираться опыта в Европе, раз есть квоты, которые в случае с арбитражем – бред. Работать должны сильнейшие. Арбитр ФИФА начудил? Его тихо списывают, как сделали со многими на ЧМ -2022, а ещё разводят руками. «Чего вы хотите, если они тут все у нас слабые»? И как раз это выгодно. Независимый и честный судья, во-первых, никогда ни в одной схеме участия не примет из принципа.

Во-вторых, крутой рефери оспорит глупые идеи пожилого Венгера или мнение упертого Коллины. Плохо, когда в угоду диктатуре по умолчанию титанов — а рефери должны быть незаметными, но глыбами, превращают в лилипутов из обслуги. Футболисты не Эйнштейны, но даже они видят низкий уровень арбитров. Видят неумение быть последовательными — были приколы, когда в одном матче, вроде Англия — Иран, одинаковые эпизоды трактовались совсем по-разному.