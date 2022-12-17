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Арбитр Кукуян: «Карасёв мог бы судить и полуфинал, и финал чемпионата мира»

вчера, 22:03

Российский арбитр Павел Кукуян считает, что Сергей Карасёв мог бы отлично отсудить матчи на чемпионате мира.

Кто мой любимый арбитр? Не могу никого выделить. От себя хочу сказать: очень жаль, что на этом чемпионате мира нет Сергея Карасёва, нашего ведущего арбитра. Я думаю, что он достойно бы представлял нашу страну на таком уровне. При определенных обстоятельствах он мог отсудить и полуфинал, и финал. Он опытный по возрасту, количеству игр, имеет уважение в Европе и в Лиге чемпионов хорошие игры судил, финал Суперкубка отработал. На таких людей надо равняться и идти дальше!.

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Все комментарии
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 23:01
Кукуян хотел про себя такое сказать, но постеснялся.
drug01
drug01
вчера в 22:41
Действительно наши арбитры не испортили бы эти игры...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:31
В кои то веки согласен, арбитры ужасные на ЧМ, количество ошибок зашкаливает
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Gor Ter-Aristacessian (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:15
И чо,и где? Поэтому вы даже в сотню не попадаете?
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:10
Ну в данное время нашим арбитрам только, и остаётся , что нахваливать друг друга.
Гость
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