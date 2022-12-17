Арбитр Кукуян: «Карасёв мог бы судить и полуфинал, и финал чемпионата мира»

Российский арбитр считает, что мог бы отлично отсудить матчи на чемпионате мира.

Кто мой любимый арбитр? Не могу никого выделить. От себя хочу сказать: очень жаль, что на этом чемпионате мира нет Сергея Карасёва, нашего ведущего арбитра. Я думаю, что он достойно бы представлял нашу страну на таком уровне. При определенных обстоятельствах он мог отсудить и полуфинал, и финал. Он опытный по возрасту, количеству игр, имеет уважение в Европе и в Лиге чемпионов хорошие игры судил, финал Суперкубка отработал. На таких людей надо равняться и идти дальше!.