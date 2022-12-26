Верон выбрал лучшего в споре Месси и Роналду

Экс-игрок сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон сравнил нападающего ПСЖ Лионеля Месси с экс-футболистом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Этот спор будет жить и дальше, но я думаю, что Месси лучше Роналду. Его уровень выше, чем у большинства футболистов современности и прошлого.
Не приходится сомневаться в том, что Лео сейчас на шаг впереди.
А для чего тогда последние 16 лет сравнивают Месси именно с Роналду и не с кем другим?
Я считаю Роналду великолепным футболистом.
Столько рекордов поставил и сколько лигу чемпионов выиграл.
Не ценит всего этого проста преступления перед футболом.
Что ещё может сказать легенда аргентинского футбола о лучшем футболисте за всю историю человечества ?
Я не фанат Месси , мне больше нравится Роналду .
Но я буду глупцом , если заявлю обратное .
Месси , на прошедшем ЧМ всем все доказал .
А для чего тогда последние 16 лет сравнивают Месси именно с Роналду и не с кем другим?
Я считаю Роналду великолепным футболистом.
Столько рекордов поставил и сколько лигу чемпионов выиграл.
Не ценит всего этого проста преступления перед футболом.
Что ещё может сказать легенда аргентинского футбола о лучшем футболисте за всю историю человечества ?
Я не фанат Месси , мне больше нравится Роналду .
Но я буду глупцом , если заявлю обратное .
Месси , на прошедшем ЧМ всем все доказал .