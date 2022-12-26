Верон выбрал лучшего в споре Месси и Роналду

Экс-игрок сборной Аргентины сравнил нападающего ПСЖ с экс-футболистом «Манчестер Юнайтед» .

Этот спор будет жить и дальше, но я думаю, что Месси лучше Роналду. Его уровень выше, чем у большинства футболистов современности и прошлого.

Не приходится сомневаться в том, что Лео сейчас на шаг впереди.