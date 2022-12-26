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Верон выбрал лучшего в споре Месси и Роналду

вчера, 15:45

Экс-игрок сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон сравнил нападающего ПСЖ Лионеля Месси с экс-футболистом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Этот спор будет жить и дальше, но я думаю, что Месси лучше Роналду. Его уровень выше, чем у большинства футболистов современности и прошлого.

Не приходится сомневаться в том, что Лео сейчас на шаг впереди.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 01:01
Пять пенальти, а один не забил. Не Месси главный, а «блаженный» вратарь…
barcamilan
barcamilan ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:43
говорят, надо думать, потом говорить
Estiva
Estiva ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 20:02
ещё более странно было бы не признать лучшего лучшим
Estiva
Estiva
вчера в 20:01
И самое глупое, что сейчас можно делать - пытаться с этим спорить.
cska1948
cska1948
вчера в 19:43
Что Месси на прошедшем ЧМ доказал? Разве он выиграл четвертьфинал и финал? Это не Месси сделал сборную Аргентины чемпионом, а сборная Аргентины сделала его чемпионом! Если он такой великий, то почему он не сделал аргентинцев чемпионами на ПЯТИ чемпионатах мира, в которых принимал участие, а только в одном единственном?
протон
протон
вчера в 18:47
Вы когда снижайте уровень мастерство Роналду сами того не замечая и снижайте одновременно и мастерство Месси.
А для чего тогда последние 16 лет сравнивают Месси именно с Роналду и не с кем другим?
Я считаю Роналду великолепным футболистом.
Столько рекордов поставил и сколько лигу чемпионов выиграл.
Не ценит всего этого проста преступления перед футболом.
Что ещё может сказать легенда аргентинского футбола о лучшем футболисте за всю историю человечества ?
Я не фанат Месси , мне больше нравится Роналду .
Но я буду глупцом , если заявлю обратное .
Месси , на прошедшем ЧМ всем все доказал .
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 17:44
они оба талантливые, в десятку лучших всех времен должны войти
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:11
Странно было бы, если аргентинец не похвалил аргентинца.
Любoмир
Любoмир
вчера в 16:24
Пора бы уже закончить это обсуждение... все и так уже ясно
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 16:17
Это нескончаемо... Проще писать : Месси - Чемпион Мира, а Рунальду - будущий Чемпион Саудовской Аравии ... А-ха-ха-ха...😄..
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 16:03
Месси гораззо лучше и точка.
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