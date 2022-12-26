Гуллит не считает Месси лучшим футболистом мира

Экс-футболист сборной Нидерландов не считает, что нападающего ПСЖ и сборной Аргентины можно назвать лучшим игроком всех времен.

Нет, он не лучший футболист всех времен. Мне кажется, что он лучший в свое время. Нельзя сравнивать абсолютно все.

Если ты берешь титул чемпиона мира трижды, то да, это весомо. Шестидесятые и небольшая часть семидесятых годов были временем Пеле. Затем пришла эпоха Марадоны.