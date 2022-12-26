Гуллит не считает Месси лучшим футболистом мира

Экс-футболист сборной Нидерландов Руд Гуллит не считает, что нападающего ПСЖ и сборной Аргентины Лионеля Месси можно назвать лучшим игроком всех времен.
Нет, он не лучший футболист всех времен. Мне кажется, что он лучший в свое время. Нельзя сравнивать абсолютно все.
Если ты берешь титул чемпиона мира трижды, то да, это весомо. Шестидесятые и небольшая часть семидесятых годов были временем Пеле. Затем пришла эпоха Марадоны.
Пеле играл за величайшую сборную всех времен.
К 1962 он вообще имеет косвенное отношение.
Смог бы Пеле довести до триумфа скромную сборную, как это сделали Месси и Диего, большущий вопрос.
Пеле играл за величайшую сборную всех времен.
К 1962 он вообще имеет косвенное отношение.
Смог бы Пеле довести до триумфа скромную сборную, как это сделали Месси и Диего, большущий вопрос.
А спорить, кто лучше или хуже, дело бесполезное и бесперспективное. Каждый из нас найдёт свои аргументы и по своему будет прав. Единого мнения по любому вопросу, и не только футбольному, быть НЕ может. Так и должно быть.
А спорить, кто лучше или хуже, дело бесполезное и бесперспективное. Каждый из нас найдёт свои аргументы и по своему будет прав. Единого мнения по любому вопросу, и не только футбольному, быть НЕ может. Так и должно быть.