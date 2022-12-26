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Гуллит не считает Месси лучшим футболистом мира

вчера, 16:37

Экс-футболист сборной Нидерландов Руд Гуллит не считает, что нападающего ПСЖ и сборной Аргентины Лионеля Месси можно назвать лучшим игроком всех времен.

Нет, он не лучший футболист всех времен. Мне кажется, что он лучший в свое время. Нельзя сравнивать абсолютно все.

Если ты берешь титул чемпиона мира трижды, то да, это весомо. Шестидесятые и небольшая часть семидесятых годов были временем Пеле. Затем пришла эпоха Марадоны.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 07:53
Сначала хейтеры говорили, что у Месси нет кубка мира, поэтому он не может считаться великим. Теперь они говорят, что у него нет 3-х кубков)) прав был Иньеста - кто не считал его великим, найдёт другие причины, чтобы делать это дальше
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ minai (раскрыть)
вчера в 22:59
Вам лайк за юмор. Это точно.
Capral
Capral ответ minai (раскрыть)
вчера в 21:49
Спасибо. Я так и думал...
minai
minai ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:47
Между 50 и 60 но это не точно.
Capral
Capral ответ minai (раскрыть)
вчера в 21:04
А сколько Вам лет, позвольте осведомиться?
minai
minai ответ antant1 (раскрыть)
вчера в 20:59
Дорогие друзья, выражаю благодарность всем, кто мне ответил. Утверждая, что Руут Гуллит для меня не авторитет, я имел ввиду, что я и сам в состоянии оценить вклад в мировой футбол того или иного знаменитого футболиста. Учитывая доступ к визуальному восприятию (небольшое кол-во киноматериала) того или иного исполнителя, довольно сложно сделать соответствующий вывод, но по некоторым критериям судить о футбольной "величине" можно.
Например для меня все эти ребята: Пеле. Марадона, Роналду, Месси, и пр., олицетворение индивидуального мастерства, т.е кто обведёт больше. Никто из них, одновременно с указанным качеством не диспетчер, не распасовщик.
Я больше склоняюсь к гению некоего Ринуса Михелса, автора т.н. тотального футбола, (все в защите/все в нападении), и воплотившего в лучший вариант эту идею - Йохана Кроифа.
Вот такие дела.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:43, ред.
Споры...споры...споры, кто лучше или хуже. А я вот подумал о другом. В разное время, вот уже лет 90, на футбольных полях всего мира появлялись самородки, которые радовали и радуют нас своей игрой. Заканчивал карьеру один, появлялся другой, или кто-то играли одновременно друг с другом. У нас, болельщиков, по-существу не было ни года простоя, когда бы мы не восхищались кем-либо из футболистов. И это здорово ! Скоро уйдут Месси и Роналду, расцветут (надеюсь) Мбаппе и Холланд. Уйдут эти двое, на их место придут другие. Как говорится, свято место пусто не бывает. В общем, не дадут нам соскучиться.
А спорить, кто лучше или хуже, дело бесполезное и бесперспективное. Каждый из нас найдёт свои аргументы и по своему будет прав. Единого мнения по любому вопросу, и не только футбольному, быть НЕ может. Так и должно быть.
Capral
Capral ответ antant1 (раскрыть)
вчера в 20:11
И одного из авторов голов в ворота сб.СССР в 1988!!!
Capral
Capral ответ Estiva (раскрыть)
вчера в 20:09
Ну разумеется. Просто забыл. Вообще, замечательных футболистов за всю историю футбола было много, всех, так сразу и не вспомнишь.
Estiva
Estiva ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:59
И как можно не упомянуть Марадону??
antant1
antant1 ответ minai (раскрыть)
вчера в 19:59
бывает, а кто такой Гулит? Или вы может имели ввиду Рууда Гуллита, одного из лучших игроков всех времен?
Capral
Capral
вчера в 19:21
Хотел я было ответить легендарному ст.Торпедо, но подумал- не стоит, всёравно бесполезно отвечать человеку, который ставит под сомнение величие Пеле и считает, что Месси, один выходит на поле. Однако, если бы легендарный ст.Торпедо, действительно разбирался в футболе, то он заметил бы, что как только, ди Марию заменили в финале, тут же растворился и великий Месси, а французы сравняли счет.
протон
протон
вчера в 18:49, ред.
Все-таки какое же сильное значение имеет Кубок Мира. Ведь Платини в свое время был игрок очень даже легендарного уровня, единственный кто брал три ЗМ подряд (до Месси), некоторые ценят его выше Марадоны. Но вот отсутствие ЧМ и всё, тебя уже не упоминают в списках, может это и не так справедливо, но Месси удалось избежать этой участи, вот что важно.
Пеле играл за величайшую сборную всех времен.
К 1962 он вообще имеет косвенное отношение.
Смог бы Пеле довести до триумфа скромную сборную, как это сделали Месси и Диего, большущий вопрос.
Карлан
Карлан ответ Неэгоист (раскрыть)
вчера в 18:37
А Фелишем и подавно.
Capral
Capral ответ John 5mith (раскрыть)
вчера в 18:35
Очень правильно написали!
John 5mith
John 5mith
вчера в 18:26
Провокаторы, вы хоть текст читайте перед тем как в заголовке писать противоположное.
Гуллит как раз считает Месси лучшим футболистом мира. В свое время.
И считает что бессмысленно пытаться определить "лучшего футболиста всех времен". Пеле, Кройф, Марадона, Зидан - они просто играли в разный футбол. Разные страны, разная тактика, разное судейство. Даже бутсы и мячи отличались. Каждый из них в свое время и на своем месте был лучшим - этого достаточно. И незачем фантазировать как кто-то из них играл бы в других условиях.
Baggio R.
Baggio R. ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 18:13
А Гуллит говорит, что нет.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:00
Король остался прежним - Пеле.
Capral
Capral ответ minai (раскрыть)
вчера в 17:49
Я думаю, от этого, вешаться он не будет...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ minai (раскрыть)
вчера в 17:33
он авторитет для экспертов футбола, в тридцатке лучших игроков за всю историю футбола
Capral
Capral
вчера в 17:30
Правильно сказал- сейчас Месси лучший, однозначно. Но в разное время, были- Пеле, Кройфф, Пушкаш, Зидан, ди Стефано!!! И что же, все они не так ярко играли как Месси?! Я вообще считаю, что все эти сравнения- большая глупость. Каждый футболист- неповторим по своему!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:29
А сегодня заканчивается эпоха Роналду
minai
minai
вчера в 17:20
Для меня этот Гулит ваще не авторитет.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 17:11
Так оно всегда и было... Ещё до ЧМ... Главное Гешей здесь не пахнет..
s8mmwsyav3j3
s8mmwsyav3j3
вчера в 17:08
Патлатый зря не скажет
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