Канчельскис: «Перед ЧМ-2026 УЕФА может снова наложить санкции на Россию»

Бывший футболист сборной России прокомментировал идею перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

У РФС нет возможности и ресурса шантажировать УЕФА и ФИФА . По большому счету, мы никто в мировом футболе. Не думаю, что чиновники из РФС пользуются большим уважением у иностранных коллег. А значит, нас могут попросту обмануть, кинуть. Сегодня пообещают одно при переходе в АФК, а перед отбором на ЧМ -2026 снова наложат санкции. Все может быть.