Канчельскис: «Перед ЧМ-2026 УЕФА может снова наложить санкции на Россию»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал идею перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
У РФС нет возможности и ресурса шантажировать УЕФА и ФИФА. По большому счету, мы никто в мировом футболе. Не думаю, что чиновники из РФС пользуются большим уважением у иностранных коллег. А значит, нас могут попросту обмануть, кинуть. Сегодня пообещают одно при переходе в АФК, а перед отбором на ЧМ-2026 снова наложат санкции. Все может быть.
И вполне возможно сборную России также не допустят к ЧМ и тогда это будет смешно. Канчельскис не то чтобы прав, он говорит гипотетически, хотя ответ очевиден.
Конечно нужно быть в УЕФА и сделать все возможное чтобы вернуться в еврокубки.
И вполне возможно сборную России также не допустят к ЧМ и тогда это будет смешно. Канчельскис не то чтобы прав, он говорит гипотетически, хотя ответ очевиден.
Конечно нужно быть в УЕФА и сделать все возможное чтобы вернуться в еврокубки.
(частное мнение " диванного" эксперта...
(частное мнение " диванного" эксперта...