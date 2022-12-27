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Канчельскис: «Перед ЧМ-2026 УЕФА может снова наложить санкции на Россию»

вчера, 09:14

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал идею перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

У РФС нет возможности и ресурса шантажировать УЕФА и ФИФА. По большому счету, мы никто в мировом футболе. Не думаю, что чиновники из РФС пользуются большим уважением у иностранных коллег. А значит, нас могут попросту обмануть, кинуть. Сегодня пообещают одно при переходе в АФК, а перед отбором на ЧМ-2026 снова наложат санкции. Все может быть.

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Все комментарии
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 19:00
Вполне возможно, учитывая что несколько стран из Азии также связаны с ООН как и в ЕС. Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Индия, Сингапур, Гонконг, Тайвань, Япония, Южная Корея, Австралия это партнеры США.
И вполне возможно сборную России также не допустят к ЧМ и тогда это будет смешно. Канчельскис не то чтобы прав, он говорит гипотетически, хотя ответ очевиден.
Конечно нужно быть в УЕФА и сделать все возможное чтобы вернуться в еврокубки.
Храневец
Храневец ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 17:15
Увы товарищ , доллар и евро посильнее искандера будет - поэтому нас уже никто не боится и не уважают ! Попробуй такое бы с америкосами ????? Небо в алмазах показалось бы !!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:03
В общим "куда ни кинь всюду клин"
альсато
альсато ответ ABir (раскрыть)
вчера в 12:29
вот как раз этого-исключать нельзя)))))
альсато
альсато
вчера в 12:27
канэшна может быть!..но в АФК-мы играть будем! а в уефа-нет!..вот и почувствуйте разницу!
Tostao
Tostao
вчера в 11:29
Так и будет.
Boricku
Boricku
вчера в 11:08
Надо учиться окорячиваться в центральном кругу, и поддевать радужные подвязки, тогда в уефе будем своими.
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:01
Андрей! Эта контора давно потеря облик спортивной организации. Главное срубить с России членские (немалые) взносы, а там трава не расти
(частное мнение " диванного" эксперта...
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 11:00
А в случае новых санкций-искандером причесать штаб квартиру УЕФА.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:51
Наложат 100%.
ABir
ABir
вчера в 10:11
Если рассуждать, как литовец, то этого чемпионата вообще может не быть
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:10
Ничего не исключено,но без действовать тоже нельзя
b2suc6xdtm37
b2suc6xdtm37 ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 10:06
От них всё можно ожидать!
lotsman
lotsman
вчера в 10:06
Если РФС перейдёт в АФК, то санкции, на участие в ЧМ 2026, могут наложить ФИФА и АФК, но никак не УЕФА.
Futurista
Futurista
вчера в 09:31
РФС может наложить на уефа большой и толстый...
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:30, ред.
Коротко и по существу , - "Да иди ты на ... Андрюшка" !(
Futurista
Futurista
вчера в 09:28, ред.
уефа может наложить санкции...может и в штаны наложить...
ДСА
ДСА
вчера в 09:20
Если всё будет так же как и сейчас, то так оно и будет.
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