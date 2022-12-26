Канчельскис: «России нужно постараться остаться в УЕФА»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Если нам дадут понять, что ближайшие десять лет мы не будем играть, то, конечно, нужно думать о переходе в Азиатскую конфедерацию. В сложившейся ситуации нужно понимание — что будет дальше при таком раскладе. Но если есть шанс, то России нужно постараться остаться в УЕФА . Главное, чтобы у нас была хоть какая-то ясность и информация.