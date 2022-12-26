Канчельскис: «России нужно постараться остаться в УЕФА»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
Если нам дадут понять, что ближайшие десять лет мы не будем играть, то, конечно, нужно думать о переходе в Азиатскую конфедерацию. В сложившейся ситуации нужно понимание — что будет дальше при таком раскладе. Но если есть шанс, то России нужно постараться остаться в УЕФА. Главное, чтобы у нас была хоть какая-то ясность и информация.
Вы правильно заметили, что "всё" началось не в феврале с.г. с началом "спец. операции", а на пару лет ( но не 15, как вы пишете) раньше, когда наш спорт погряз в допинг. скандалах, из-за которых его стали гнать из всех федераций поганой метлой. И правильно сделали, так как только радикальными методами можно вычистить в нашем государстве всю нечисть не только из спорта, но и отовсюду. Нечисть, которая окопалась везде, и которая своими лохматыми лапками подгребает под свои ненасытные брюшки всё чистое, настоящее, живое, что ещё осталось в стране.
Вы правильно заметили, что "всё" началось не в феврале с.г. с началом "спец. операции", а на пару лет ( но не 15, как вы пишете) раньше, когда наш спорт погряз в допинг. скандалах, из-за которых его стали гнать из всех федераций поганой метлой. И правильно сделали, так как только радикальными методами можно вычистить в нашем государстве всю нечисть не только из спорта, но и отовсюду. Нечисть, которая окопалась везде, и которая своими лохматыми лапками подгребает под свои ненасытные брюшки всё чистое, настоящее, живое, что ещё осталось в стране.
Россия становится сильнее, а это не нравится паре тройке западных стран, которые подбивают других.
Наших спортсменов, а потом и целые федерации спорта начали дисквалифицировать, потом отняли право выступать без флага и гимна, сейчас вообще изгнали отовсюду, кроме тенниса и НХЛ, а Андрюшка и подобные выглядывают из-за забора и ждут когда барин смилостивься даст подзатыльник и позволит ботинки почистить.
И заметьте всё началось не в феврале 2022 года, а на лет так 15 раньше.
Грубо? Возможно да, но надо реально смотреть на вещи, а не летать в облаках.
Россия становится сильнее, а это не нравится паре тройке западных стран, которые подбивают других.
Наших спортсменов, а потом и целые федерации спорта начали дисквалифицировать, потом отняли право выступать без флага и гимна, сейчас вообще изгнали отовсюду, кроме тенниса и НХЛ, а Андрюшка и подобные выглядывают из-за забора и ждут когда барин смилостивься даст подзатыльник и позволит ботинки почистить.
И заметьте всё началось не в феврале 2022 года, а на лет так 15 раньше.
Грубо? Возможно да, но надо реально смотреть на вещи, а не летать в облаках.
Спартак в ЛЕ в своей группе занял первое место, но за это его исключил из турнира всё тот же вонючий уефа. Т.е. нас в дверь, а г-н Канчельскис предлагает нам в окно.
После всего этого уж лучше в Азию. И не забыть плюнуть в рыло европолитикам от футбола.
Спартак в ЛЕ в своей группе занял первое место, но за это его исключил из турнира всё тот же вонючий уефа. Т.е. нас в дверь, а г-н Канчельскис предлагает нам в окно.
После всего этого уж лучше в Азию. И не забыть плюнуть в рыло европолитикам от футбола.