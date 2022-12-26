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Канчельскис: «России нужно постараться остаться в УЕФА»

вчера, 22:47

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Если нам дадут понять, что ближайшие десять лет мы не будем играть, то, конечно, нужно думать о переходе в Азиатскую конфедерацию. В сложившейся ситуации нужно понимание — что будет дальше при таком раскладе. Но если есть шанс, то России нужно постараться остаться в УЕФА. Главное, чтобы у нас была хоть какая-то ясность и информация.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 12:14
Россия становится сильней ? Где вы начитались этой дури, интересно, в наших СМИ ? Они ещё и не такого наговорят, чтобы угодить власть имущим. Позвольте посоветовать вам знакомиться с независимыми источниками информации, в частности на Ю-тубе, а не ангажированными, у которых цель одна - не лишиться гос.финансирования.
Вы правильно заметили, что "всё" началось не в феврале с.г. с началом "спец. операции", а на пару лет ( но не 15, как вы пишете) раньше, когда наш спорт погряз в допинг. скандалах, из-за которых его стали гнать из всех федераций поганой метлой. И правильно сделали, так как только радикальными методами можно вычистить в нашем государстве всю нечисть не только из спорта, но и отовсюду. Нечисть, которая окопалась везде, и которая своими лохматыми лапками подгребает под свои ненасытные брюшки всё чистое, настоящее, живое, что ещё осталось в стране.
vitechechek
vitechechek
сегодня в 11:07
Он нам и нахой не нужон, ваш уефа
cska1948
cska1948
сегодня в 09:49
Сколько лет мы не будем играть в международных матчах, независимо от того в какой футбольной конфедерации будет РФС, зависит только от отношений между Россией и США. И от ФИФА, УЕФА, АКФ тут ни чего не зависит. Так что нам лучше вообще не дёргаться. Ведь понятно, что США найдёт рычаги чтобы и в АКФ на нас санкции наложить.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:24
Очередной Капитан Очевидность.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 04:47, ред.
Сколько надо ещё времени понять таким как Андрей Канчельскис, что нас уже давно банят по поводу и без и только по одной причине.
Россия становится сильнее, а это не нравится паре тройке западных стран, которые подбивают других.
Наших спортсменов, а потом и целые федерации спорта начали дисквалифицировать, потом отняли право выступать без флага и гимна, сейчас вообще изгнали отовсюду, кроме тенниса и НХЛ, а Андрюшка и подобные выглядывают из-за забора и ждут когда барин смилостивься даст подзатыльник и позволит ботинки почистить.
И заметьте всё началось не в феврале 2022 года, а на лет так 15 раньше.
Грубо? Возможно да, но надо реально смотреть на вещи, а не летать в облаках.
ОПС
ОПС
сегодня в 02:17
Вообще то Россия имеет примерно 78 процентов территории в азии и только 22 процента в европе.
youtomee
youtomee ответ minai (раскрыть)
сегодня в 01:55
и не говори, психанули на ровном месте...
протон
протон
сегодня в 00:19
.Есть команды, с которыми Россия может забить более 20 голов в одном матче, например, сборная США Северных Марианских островов, которая впервые примет участие в Азиатской футбольной конфедерации 2027 года. Отборочные матчи Кубка из предварительного раунда, но не будет участвовать в отборочных матчах ЧМ-2026, потому что не является членом ФИФА до сих пор.
Boricku
Boricku
сегодня в 00:12
Пока не научимся перед игрой окорячиваться в центральном круге и носить радужные подвязки - в уефу не возьмут.
minai
minai
вчера в 23:31, ред.
А этот Канчельскис не в курсе, что нам в этом вонючем уефа элементарно не дают играть? Поляки отказались играть с нами в стыках, после этого НАМ, а не им присудили поражение, полякам 3 очка, после чего они и отобрались на ЧМ в Катар.
Спартак в ЛЕ в своей группе занял первое место, но за это его исключил из турнира всё тот же вонючий уефа. Т.е. нас в дверь, а г-н Канчельскис предлагает нам в окно.
После всего этого уж лучше в Азию. И не забыть плюнуть в рыло европолитикам от футбола.
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 23:26
Это как так нужно постараться?
nik9373
nik9373
вчера в 23:11
Канчельскис может позвонить в УЕФА и всё узнать, а потом нам расскажет что делать.
Futurista
Futurista
вчера в 22:53
Канчельскис давай заканчивай уже...никто ничего тебе не даст понять...
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