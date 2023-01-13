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«Фулхэм» обыграл «Челси» в перенесённом матче АПЛ

сегодня, 00:58
ФулхэмЛоготип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Фулхэм» одержал победу над «Челси» в перенесённом матче 7-го тура АПЛ (2:1).

Счёт на 25-й минуте открыл Виллиан. На 47-й гости отыгрались, отличился Калиду Кулибали. Гол Винисиуса на 73-й принёс хозяевам победу. Жоау Фелиш получил красную карточку на 58-й минуте.

«Фулхэм» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 31 очко. «Челси» идёт 10-м с 25 баллами.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 03:33
У Поттера в Челси что не матч так рекорд
9zr8mfsay8s9
9zr8mfsay8s9
сегодня в 02:49
Совсем плохи аристократы без Абраши
Stalker-ato
Stalker-ato
сегодня в 01:52
Проблема даже не в том,что Челси проигрывает всем подряд.
И даже не в том,что нет игры.
Проблема глобальная в том,что совершенно куча ошибок руководства, и не видно как и главное кому их исправлять.
в футболе есть люди менеджеры,которые профессионалы свлего дела и есть люди которые не профи но любят футбол,команду свою и довольно часто руководят клубами не хуже профи.
Сейчас в Челси нет не первых не вторых,отсюда потрячена куча денег на игроков котрые никак себя не оправдывают.
У Челси нет проблем с деньгами,но огромные проблемы с мозгамии и с людьми для которых Челси это жизнь.
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 01:33
Челси превращается в тот клуб, которым был до Абрамовича. Типичный середняк. Скоро ЛЕ будет за счастье им сыграть.
Аnдrюhа
Аnдrюhа
сегодня в 01:27
Позор челси, позор! Нельзя так играть
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:18
Всех болельщиков Фулхэма с Победой !
Вообще-то как я и предпологал так и случилось. И даже как раз на этот счёт и поставил . Хотя конечно же переживал зи болел за Челси. Но здраво рассуждая , глядя на то как команда играет под руководством Поттера и плюс ➕️ такое количество травмированных игроков, ничего хорошего от Челси в этом матча я и не ожидал . И чисто на мой субъективный взгляд и в дальнейшем ожидать каких-то прорывныхперспектив от Челси не жду . Катастрофа клуба Челси намного глубже , чем потеря энного количества игроков на тот или иной матч, и даже не столько в главном тренере. Челси окружают далёкие от футбольных реалий люди во главе с боссами и всем менеджерским составом . Вот эта самая главная проблема и причина того что сейчас происходит с некогда великим клубом . А где-то сейчас Роман Абрамович и его правая рука Мария Грановская сидят в печали и запивают виски с содовой , глядя на то как их детище медленно но уверенно уходит в забытье .
протон
протон
сегодня в 01:17
Это же надо было ещё постараться, менее чем за полгода, превратить любимый клуб в посмешище, ну если и после этого матча, не уволят Поттера, тогда вообще не пойму этого нового владельца, ну если только он специально купил клуб, чтоб развалить полностью, полная безнадёга.
Какой боль сейчас болеть за Челси. Но терпеть и ждать другого тренера.
Мне очень жаль, в прошлом сезоне я думал, что Поттер заслужил свой шанс в топ клубе, очень солидный футбол ставил.
Но в Челси на данный момент по ощущениям хуже чем у Лэмпарда в концовке получается.
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
сегодня в 01:16
Поттер на выход, хватит уже!
azkan
azkan
сегодня в 01:01
Не в обиду болельщикам Фулхэма, в этой игре все сделали игроки Челси, со своими не вынужденными ошибками и удалением. Фулхэм просто играли аккуратно и от соперника. И синие все сами им подарили.
Но все равно дачников с победой!
Жаль Закарию и здоровья ему. Феликс или Фелиш как его зовут, слишком рьяно хотел себя показать. Молодой. (Или это засланный из Атлетико, с инструкциями, что в первой же игре удалится на три игры)).
Кепа... это Кепа.. Если не Кулибали и Чалоба, то есть у синих всегда Кепа!
Челси все падает и падает. И надеюсь, что есть точка где он остановится, и надеюсь это не будет в красной зоне.
Аа.. еще забыл, есть еще Куку))
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