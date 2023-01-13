«Фулхэм» обыграл «Челси» в перенесённом матче АПЛ

«Фулхэм» одержал победу над «Челси» в перенесённом матче 7-го тура АПЛ (2:1).
Счёт на 25-й минуте открыл Виллиан. На 47-й гости отыгрались, отличился Калиду Кулибали. Гол Винисиуса на 73-й принёс хозяевам победу. Жоау Фелиш получил красную карточку на 58-й минуте.
«Фулхэм» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 31 очко. «Челси» идёт 10-м с 25 баллами.
Но все равно дачников с победой!
Жаль Закарию и здоровья ему. Феликс или Фелиш как его зовут, слишком рьяно хотел себя показать. Молодой. (Или это засланный из Атлетико, с инструкциями, что в первой же игре удалится на три игры)).
Кепа... это Кепа.. Если не Кулибали и Чалоба, то есть у синих всегда Кепа!
Челси все падает и падает. И надеюсь, что есть точка где он остановится, и надеюсь это не будет в красной зоне.
Аа.. еще забыл, есть еще Куку))
Но все равно дачников с победой!
Жаль Закарию и здоровья ему. Феликс или Фелиш как его зовут, слишком рьяно хотел себя показать. Молодой. (Или это засланный из Атлетико, с инструкциями, что в первой же игре удалится на три игры)).
Кепа... это Кепа.. Если не Кулибали и Чалоба, то есть у синих всегда Кепа!
Челси все падает и падает. И надеюсь, что есть точка где он остановится, и надеюсь это не будет в красной зоне.
Аа.. еще забыл, есть еще Куку))
Какой боль сейчас болеть за Челси. Но терпеть и ждать другого тренера.
Мне очень жаль, в прошлом сезоне я думал, что Поттер заслужил свой шанс в топ клубе, очень солидный футбол ставил.
Но в Челси на данный момент по ощущениям хуже чем у Лэмпарда в концовке получается.
Какой боль сейчас болеть за Челси. Но терпеть и ждать другого тренера.
Мне очень жаль, в прошлом сезоне я думал, что Поттер заслужил свой шанс в топ клубе, очень солидный футбол ставил.
Но в Челси на данный момент по ощущениям хуже чем у Лэмпарда в концовке получается.
Вообще-то как я и предпологал так и случилось. И даже как раз на этот счёт и поставил . Хотя конечно же переживал зи болел за Челси. Но здраво рассуждая , глядя на то как команда играет под руководством Поттера и плюс ➕️ такое количество травмированных игроков, ничего хорошего от Челси в этом матча я и не ожидал . И чисто на мой субъективный взгляд и в дальнейшем ожидать каких-то прорывныхперспектив от Челси не жду . Катастрофа клуба Челси намного глубже , чем потеря энного количества игроков на тот или иной матч, и даже не столько в главном тренере. Челси окружают далёкие от футбольных реалий люди во главе с боссами и всем менеджерским составом . Вот эта самая главная проблема и причина того что сейчас происходит с некогда великим клубом . А где-то сейчас Роман Абрамович и его правая рука Мария Грановская сидят в печали и запивают виски с содовой , глядя на то как их детище медленно но уверенно уходит в забытье .
Вообще-то как я и предпологал так и случилось. И даже как раз на этот счёт и поставил . Хотя конечно же переживал зи болел за Челси. Но здраво рассуждая , глядя на то как команда играет под руководством Поттера и плюс ➕️ такое количество травмированных игроков, ничего хорошего от Челси в этом матча я и не ожидал . И чисто на мой субъективный взгляд и в дальнейшем ожидать каких-то прорывныхперспектив от Челси не жду . Катастрофа клуба Челси намного глубже , чем потеря энного количества игроков на тот или иной матч, и даже не столько в главном тренере. Челси окружают далёкие от футбольных реалий люди во главе с боссами и всем менеджерским составом . Вот эта самая главная проблема и причина того что сейчас происходит с некогда великим клубом . А где-то сейчас Роман Абрамович и его правая рука Мария Грановская сидят в печали и запивают виски с содовой , глядя на то как их детище медленно но уверенно уходит в забытье .