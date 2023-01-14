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Россия может провести пять товарищеских игр в 2023 году

сегодня, 10:12

Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Российского футбольного союза (РФС) на 2023 год предварительно предусматривает пять учебно-тренировочных сборов и пять товарищеских матчей. Об этом говорится в документе, который попал в распоряжение источника.

Уже определены предварительные сроки, в которые национальная команда может провести эти игры: с 25 по 28 марта, с 17 по 20 июня, с 31 августа по 8 сентября, с 15 по 18 октября и с 19 по 22 ноября.

В марте 2022 года ФИФА бессрочно отстранила Россию от официальных матчей. В конце года российская сборная провела три товарищеских игры: с командой Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

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Все комментарии
valeron4321
valeron4321
сегодня в 16:07
Зачем нужны эти игры сборной. Лучше сосредотачиваться на РПЛ. Правда никто ее в Европу не пустит в ближайшие несколько лет, да и в Азию с Африкой тоже...
dok66
dok66
сегодня в 15:33
Играть надо в любом случае , другое дело с кем , и для чего ? И сборы нужны , чтобы парни друг с другом общались , да и для любого новичка это большое событие попасть в сборную . Так или иначе сборная должна жить !
ssspartak
ssspartak
сегодня в 13:15
Матчи с Киргизией и Таджикистаном тоже имеют, ды даже товарищеские с Северной Кореей и Монголией тоже актуальны. Почему бы такие игры не организовать в товарищеский турнир? Разово сыграть 0:0 с таджиками, ну такое себе....а вот турнир..
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 12:19
Удивительно ,что товарищеские матчи нам не запретили . Только кому они сейчас нужны ,непонятно ?! Допустят нас ещё не скоро ,если вообще допустят . Поэтому ,те игроки ,которые сейчас составляют костяк сборной , в будущем уже не пригодятся . Наберите в сборную 15-16-ти летних пацанов и наигрывайте их . А там будет видно .
Doping87
Doping87
сегодня в 12:05
Вот если бы эти игры были со сборными Латиннской Америки или Африки.
Flamen
Flamen
сегодня в 11:46
Кыргызстан - а не Киргизия
112910415
112910415
сегодня в 11:38
да это счастье практически
Брулин
Брулин
сегодня в 11:30
Андрей Аршавин: «На ЧМ-2026 России не дадут сыграть. Думаю, бан на много лет»
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:20, ред.
Не понятно только зачем эти матчи...???
С гей-европой уже все разорвано на все времена ....Лучше бы налаживали по уму свой внутренний чемпионат
lotsman
lotsman ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 11:12
Неужели до сих пор не понятно, что нам не дадут играть в Европе ни через год, ни через два, ни......................
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:05
Чтоб не отвлекать сильно Карпина от "Ростова" можно провести все 5 игр в один день...
galem72
galem72
сегодня в 10:47
Вся это мышиная возня рфс напоминает сизифов труд.
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 10:33
А вот у меня вдруг возникла мысль, а для чего это? Сделайте нормальный календарь для РПЛ на этот сезон, без пауз на сборные, но и без "трех матчей в неделю". Наличием сборной команды вы все равно никому ничего не докажете. Ну неужели пять игр будут с Киргизией и Таджикистаном? Не надо позориться в Азии, с более слабым соперником. позорьтесь дальше в Европе, только через год или два. Даже тренировки в клубах по качеству куда лучше, чем в сборной. Игры на уровне РПЛ намного лучше в плане опыта, чем товарищеский с Таджиками, при всем уважении. Не тратьте время игрокам, не тратьте время клубам.
Elliada
Elliada
сегодня в 10:31
Если будут так играть, как с узбеками и таджиками, то лучше не надо.
Храневец
Храневец
сегодня в 10:27
А кто с нами согласится играть из грандов мирового футбола ??????
drug01
drug01
сегодня в 10:21
Надо пожелать видеть лучших, которые смогут показать результат
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:20
Ну вы даёте . Так и футбол научитесь играть !)
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 10:15
Это прогресс для сборной России.
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