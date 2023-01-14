Россия может провести пять товарищеских игр в 2023 году

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сегодня, 10:12

Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Российского футбольного союза ( РФС ) на 2023 год предварительно предусматривает пять учебно-тренировочных сборов и пять товарищеских матчей. Об этом говорится в документе, который попал в распоряжение источника.

Уже определены предварительные сроки, в которые национальная команда может провести эти игры: с 25 по 28 марта, с 17 по 20 июня, с 31 августа по 8 сентября, с 15 по 18 октября и с 19 по 22 ноября.