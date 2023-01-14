Россия может провести пять товарищеских игр в 2023 году

Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Российского футбольного союза (РФС) на 2023 год предварительно предусматривает пять учебно-тренировочных сборов и пять товарищеских матчей. Об этом говорится в документе, который попал в распоряжение источника.
Уже определены предварительные сроки, в которые национальная команда может провести эти игры: с 25 по 28 марта, с 17 по 20 июня, с 31 августа по 8 сентября, с 15 по 18 октября и с 19 по 22 ноября.
В марте 2022 года ФИФА бессрочно отстранила Россию от официальных матчей. В конце года российская сборная провела три товарищеских игры: с командой Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).