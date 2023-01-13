Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнение

Бывший игрок из Английской Премьер-Лиги рассказал, как стал банкротом

вчера, 12:29

Бывший футболист «Арсенала», «Ливерпуля» и ряда других команд Джермэйн Пеннант рассказал, как он стал банкротом.

Честно говоря, я мог быть миллионером, но в итоге все испортил. Я совершил так много ошибок, но не понимал, что нужно делать, не думал о последствиях своих действий. Ко мне был прикреплен ярлык «плохого парня», но на самом деле я быль всего лишь уязвимым ребенком, который не понимал, что он творит.

Быть банкротом — не лучшая ситуация, но это значит, что теперь я могу начать жить по-новому, когда все с чистого листа.

Пеннант рассказал, что в прошлом году у него диагностировали синдром дефицита внимания с гиперактивностью и посттравматическое стрессовое расстройство, связанное с детскими травмами.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Хави назвал ключевое преимущество «Реала» над «Барселоной»
Сегодня, 13:02
Роналду записал послание для болельщиков «Реала»
Сегодня, 08:55
Бартомеу заявил, что не сливал информацию о контрактах Месси и Пике
Вчера, 22:05
Моуриньо: «Кубок Италии — худший турнир в Европе»
Вчера, 20:45
Моуриньо: «С Дибалой мелодия „Ромы“ звучит лучше»
Вчера, 11:19
Тебас — о создателях Суперлиги: «Они хотят ограбить наши дома»
12 января
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:12
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 