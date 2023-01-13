Бывший игрок из Английской Премьер-Лиги рассказал, как стал банкротом

Бывший футболист «Арсенала», «Ливерпуля» и ряда других команд рассказал, как он стал банкротом.

Честно говоря, я мог быть миллионером, но в итоге все испортил. Я совершил так много ошибок, но не понимал, что нужно делать, не думал о последствиях своих действий. Ко мне был прикреплен ярлык «плохого парня», но на самом деле я быль всего лишь уязвимым ребенком, который не понимал, что он творит.

Быть банкротом — не лучшая ситуация, но это значит, что теперь я могу начать жить по-новому, когда все с чистого листа.