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Бывший советник Федуна предлагал «Спартаку» подписать Кварацхелию

вчера, 13:35

Бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци заявил, что в своё время предлагал клубу подписать нападающего Хвичу Кварацхелию, который сейчас выступает за «Наполи».

В октябре 2020 я говорил руководству «Спартака» о Хвиче, предлагал купить его. Тогда было понятно, что это фантастический игрок. Но сделка не состоялась. Почему? Не знаю, такова жизнь. Вам лучше спросить об этом у Леонида Федуна. Рынок так устроен, что невозможно купить всех игроков, которых я рекомендовал клубу.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:47, ред.
Капралу. Мне бы обладать таким " предсказуемым дриблингом", который бы позволил, как Хвиче, в каждом матче обыгрывать несколько игроков соперника. Дриблингом, которого я не наблюдаю ни у одного футболиста даже ведущих европейских клубов, за исключением, может быть, Саллаха, португальцев и испанцев . Наверное, нестандартной техничной игры Хвичи не видите не только вы, но и болельщики со специалистами, которые сравнивают его с Диего Армандо, ни глупые журналисты и специалисты, сватающие его в более солидные клубы.
По поводу ваших сомнений в том, что Кварацхелия может нормально доиграть сезон, даже он сам и всевышний не могут быть уверены в этом, так как на стабильность игры влияют многие факторы, и вам ли об этом не знать.
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 16:20
И чё? Он бы так же свинтил в Грузию в феврале 22-го, и Спартак бы остался ни с чем.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:43
Не понравился Зареме.
Capral
Capral
вчера в 15:37, ред.
Юра не возности грузина до небес. Сезон в Италии длинный, впереди еще и ЛЧ. Я, к примеру, не очень уверен в том, что Хвича нормально доиграет сезон. У него очень много игр, где он, элементарно простаивает и бездействует. Еще раз говорю- ничего особенного в нём нет, обычный нападающий с предсказуемым дриблингом. Но конечно, если взглянуть на общий уровень итальянского футбола в целом, и клубного в частности, то можно понять, почему, и каким образом грузин засветился. Если, некогда грозный Юве проигрывает 1:5, значит не всё так гладко в Серии А... Многие ликовали и радовались победе Наполи над Ливером-4:1! Посмотрите на Ливер, что с ним стало...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:09
Ну и зачах бы парень в российском клубе, даже самом "выдающемся" . Он вторую половину последнего сезона в РПЛ играл в пол-ноги, потеряв всяческий интерес к РПЛ. Потерял потому, что понял - уровень чемпионата не соответствует его мастерству и амбициям.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:57, ред.
Что было,то прошло тем более, сам Хвича не сожалеет об этом.🤗
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:56
Оставьте в покое грузина. Все равно ушел бы, как колобок.
Гость
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