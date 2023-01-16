Бывший советник Федуна предлагал «Спартаку» подписать Кварацхелию

Бывший советник экс-владельца московского «Спартака» заявил, что в своё время предлагал клубу подписать нападающего , который сейчас выступает за «Наполи».

В октябре 2020 я говорил руководству «Спартака» о Хвиче, предлагал купить его. Тогда было понятно, что это фантастический игрок. Но сделка не состоялась. Почему? Не знаю, такова жизнь. Вам лучше спросить об этом у Леонида Федуна. Рынок так устроен, что невозможно купить всех игроков, которых я рекомендовал клубу.