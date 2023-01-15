«Ювентус» заинтересовался Хаджикадуничем. У игрока контракт с «Ростовом»

«Ювентус» проявляет интерес к защитнику «Ростова» Деннису Хаджикадуничу.
По информации источника, возможен вариант с полугодичной арендой.
Футболист находится без клуба после окончания аренды в «Мальме». Игрок не собирается возвращаться в Россию. До окончания контракта Хаджикадунича с ростовчанами остаётся полгода.
Из-за этого у Ростова нет денег на усиление состава
Из-за этого у Ростова нет денег на усиление состава
24-летний защитник Деннис Хаджикадунич, принадлежащий Ростову, не вернется в Россию. Он воспользуется правилом ФИФА и приостановит контракт. Интерес к игроку проявляет Ювентус.
Ювентус — большой клуб, но они ничего не потеряют, если возьмут Денниса в аренду на шесть месяцев. Хаджикадунича хотят Тулуза, Шальке, на столе лежит очень привлекательное предложение от Бешикташа.
Наибольший интерес к нему проявлял топ-клуб из Греции, но мы им отказали, так как считаем, что Деннису лучше играть в более сильной лиге, где за ним следили бы лучшие клубы в мире. Я отклонил ряд предложений по аренде на шесть месяцев, за которую предлагали более миллиона евро.
Стоит помнить, что Деннис сейчас переходит по сути в статусе свободного агента и он идеальный защитник. Продолжаю следить за рынком и окончательная дискуссия по поводу будущего состоится максимум 20 января
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В итоге Ростов не получит за игрока ничего. Ни за аренду, ни за продажу
24-летний защитник Деннис Хаджикадунич, принадлежащий Ростову, не вернется в Россию. Он воспользуется правилом ФИФА и приостановит контракт. Интерес к игроку проявляет Ювентус.
Ювентус — большой клуб, но они ничего не потеряют, если возьмут Денниса в аренду на шесть месяцев. Хаджикадунича хотят Тулуза, Шальке, на столе лежит очень привлекательное предложение от Бешикташа.
Наибольший интерес к нему проявлял топ-клуб из Греции, но мы им отказали, так как считаем, что Деннису лучше играть в более сильной лиге, где за ним следили бы лучшие клубы в мире. Я отклонил ряд предложений по аренде на шесть месяцев, за которую предлагали более миллиона евро.
Стоит помнить, что Деннис сейчас переходит по сути в статусе свободного агента и он идеальный защитник. Продолжаю следить за рынком и окончательная дискуссия по поводу будущего состоится максимум 20 января
——————————————————————————
В итоге Ростов не получит за игрока ничего. Ни за аренду, ни за продажу