«Ювентус» заинтересовался Хаджикадуничем. У игрока контракт с «Ростовом»

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сегодня, 12:38

«Ювентус» проявляет интерес к защитнику «Ростова» .

По информации источника, возможен вариант с полугодичной арендой.

Футболист находится без клуба после окончания аренды в «Мальме». Игрок не собирается возвращаться в Россию. До окончания контракта Хаджикадунича с ростовчанами остаётся полгода.