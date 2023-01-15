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«Ювентус» заинтересовался Хаджикадуничем. У игрока контракт с «Ростовом»

сегодня, 12:38

«Ювентус» проявляет интерес к защитнику «Ростова» Деннису Хаджикадуничу.

По информации источника, возможен вариант с полугодичной арендой.

Футболист находится без клуба после окончания аренды в «Мальме». Игрок не собирается возвращаться в Россию. До окончания контракта Хаджикадунича с ростовчанами остаётся полгода.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 15:49
Уткаочередная,да и все!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 14:51
Проблема в том что в Ростове таких как Хаджикадунич 8 легов. Все они приостановили контракты с Ростовом и ушли в бесплатную аренду
Из-за этого у Ростова нет денег на усиление состава
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 14:49
Агент рассказал какие клубы заинтересованы в приобретении защитника Ростова Денниса Хаджикадунича. Окончательное решение будет принять до 20 января.

24-летний защитник Деннис Хаджикадунич, принадлежащий Ростову, не вернется в Россию. Он воспользуется правилом ФИФА и приостановит контракт. Интерес к игроку проявляет Ювентус.

Ювентус — большой клуб, но они ничего не потеряют, если возьмут Денниса в аренду на шесть месяцев. Хаджикадунича хотят Тулуза, Шальке, на столе лежит очень привлекательное предложение от Бешикташа.

Наибольший интерес к нему проявлял топ-клуб из Греции, но мы им отказали, так как считаем, что Деннису лучше играть в более сильной лиге, где за ним следили бы лучшие клубы в мире. Я отклонил ряд предложений по аренде на шесть месяцев, за которую предлагали более миллиона евро.

Стоит помнить, что Деннис сейчас переходит по сути в статусе свободного агента и он идеальный защитник. Продолжаю следить за рынком и окончательная дискуссия по поводу будущего состоится максимум 20 января
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В итоге Ростов не получит за игрока ничего. Ни за аренду, ни за продажу
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:07
Руководство Юве совсем с ума сошли !(((
shlomo
shlomo
сегодня в 13:09
Ну тут наверное Юва знает что делает... Ростову такой не нужен
Гость
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