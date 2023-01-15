Ждём конфликтов и скепсиса фанатов. Дзюба пытается вернуться в РПЛ

1673790308

сегодня, 16:45

Пару лет назад на приезд Артёма реагировали бы иначе.

Не все «торпедовцы» обрадуются трансферу

Если он состоится, конечно же. Фанаты разделились, комментируя растущую вероятность подписать Дзюбу. Одни делают акцент на медийных приключениях Артема и поддерживают сына Стрельцова. Другие же подмечают, что в заявке команды Талалаева и Геркуса отсутствует нападающий, способный сделать разницу в РПЛ . У «Торпедо» семь забитых мячей в 17 турах. Даже у «Химок» шестнадцать голов.

У «Торпедо» в сезоне, где забить можно с помощью бревна, вбитого в чужой штрафной – аномально результативный чемпионат, самая некачественная, вялая и предсказуемая атака в РПЛ . Еще и реализация невероятно слабая. Только «Крылья Советов» испортили больше явных моментов. Так что сам по себе вопрос подписания адекватного центрального нападающего давно на повестке. И хотя форма Дзюбы – загадка, кто в очереди?

Иностранца со статусом и голами «Торпедо» не потянет финансово. Если вспоминать структуру игры, то видели переход на новогоднюю «елочку» — «3-4-2-1» с латералями, тройкой центральных и одним форвардом. Венгр Марк Кошта, который не забил ни разу, не всегда мог вытеснить на лавку Лебеденко. Почти сорокалетний нападающий не может играть от звонка до звонка. Игорь забил один мяч за 705 минут.

Дзюба пригодится лишь тотальному аутсайдеру

У «Торпедо» нет денег. Полугодичный контракт с московским клубом точно будет хуже, чем турецкий. В команде Монтеллы бывший форвард «Зенита» не задержался. Другие клубы Суперлиги подумывали о приглашении, но отказались. Переживают, что Дзюба не понял турецкий футбол, и одна неудача дополнится второй. В «Рубин» Артём не мог попасть, там больше нет его друга Слуцкого. И руководство меняется, не хотят стартовать с одиозного новичка.

Мелочи, не связанные с футболом, повлияли на восприятие Дзюбы. Это больше фольклорный персонаж, чем игрок. Если год назад «Локомотив» мог задуматься о лучшем снайпере в истории РПЛ , то сейчас из шестнадцати клубов высшей лиги только последний согласится работать с Дзюбой. Турнирное положение у «Торпедо» ужасное. Набрали шесть пунктов в 17 турах. До «Химок» шесть очков, хотя также надо обойти «Факел», у которого на балл больше.

Понятно, что важной составляющей на пути к спасению будет защита. При Талалаеве не пропускали много, но ошибки постоянно. «Сухари» — редкость, с сентября не было такого счастья. Правки нужны во всех четырех фазах игры. А зимой Геркус, который согласился тащить «Торпедо» — клубу везет с локацией, пригласил Журавлева из «Ахмата», Кухарчука из «Химок» и Шлякова из «Факела». У Дзюбы совсем другой статус.

Игрок легко поссорится с главным тренером

Талалаев ушел из «Ахмата» в перерыве матча. Затем устроился в команду, которая изначально была аутсайдером и подтвердила статус с Бородюком. Чуда не случилось, Талалаев проиграл 7 матчей из 8, ведь ничья против «Сочи» в Кубке привела к неудачной серии пенальти. Победа над ЦСКА не стала переломной, ведь в том дерби сами «армейцы» сыграли ужасно – 1 из 23 ударов пришелся в створ ворот скучавшего Бабурина.

«Торпедо» без голов в 11 турах из 17. Дзюба может это исправить. В Турции не был нужен в схемах Монтеллы с «ложной девяткой», а в Москве может стать лидером атаки из-за вакуума, который давно образовался. Команда Талалаева объективно слабенькая в завершении. Когда забирают мяч, как против «Крыльев Советов», точнее пасуют и лучше ведут борьбу, могут уйти с поля с поражением и одним метким ударом из десяти.

Конечно же, «Торпедо» нужен нападающий. Возможно, Талалаеву нужен Дзюба. Но когда у двух человек такой бойкий характер, какова вероятность конфликтов? Ушел Ле Таллек, ушел Смольников. Явно искали средства на контракт для Дзюбы, ведь у француза и бывшего латераля «Зенита» точно была зарплата выше, чем у целого ряда напарников. Тяжело выжить, когда состав старенький, но еще сложнее без лидера.

Спасение «Торпедо» может украсить весну в РПЛ

Дзюба сто раз падал и девяносто девять раз поднимался. Если выбор между малоизвестным иностранцем и адаптированным к РПЛ ветераном, то надо брать своего. А дальше все зависит от формы форварда, ведь есть несколько версий Дзюбы. В «Томи», «Ростове» и «Арсенале» видели именно рекордсмена по голам за сборную, которого совсем не волновал статус его клуба. Тот Дзюба честно дрался, как в лучших матчах за «Зенит».

Если в результате физических тестов и общения Геркус и Талалаев убедятся, что Артем хочет пару месяцев поиграть в большой футбол в РПЛ , то как раз появление форварда вместе с длительной паузой для анализа тактики команды – тропинка «Торпедо» к спасению. «Химки» могут развалиться сами по себе, самый странный клуб лиги. «Факел» попросту средняя команда, у них даже дома всего 1 победа в 8 играх, запомнились ничьими.

Когда есть великий клуб с историей – «Торпедо», и две скромные команды с большим количеством проблем, а еще непонятный пока богатый аутсайдер – «Локомотив», то важно не терять надежду. С Дзюбой или без, Талалаев должен бороться до конца. В апреле сыграют с «Факелом» и «Химками». Перезапустят атаку – борьба за выживание будет яркой. Особенно если в ней останется «Локомотив», соперник «Торпедо» в последнем туре.