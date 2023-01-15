Дзюба может подписать контракт с «Торпедо» на полгода

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сегодня, 12:25

Появилась новая информация о возможном переходе нападающего в «Торпедо».

По данным источника, клуб пока не принял окончательного решения по форварду. С большой долей вероятности оно будет принято, после чего футболист пройдёт медосмотр и подпишет контракт на полгода.