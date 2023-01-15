Дзюба может подписать контракт с «Торпедо» на полгода

Появилась новая информация о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Торпедо».
По данным источника, клуб пока не принял окончательного решения по форварду. С большой долей вероятности оно будет принято, после чего футболист пройдёт медосмотр и подпишет контракт на полгода.
СМИ сообщали о том, что Дзюба отправится с «чёрно-белыми» на сбор в Турцию. В «Торпедо» эти слухи опровергли.
Увы, но эта ирония, полностью соответствует реалиям Торпедо. А ведь мы помним этот замечательный клуб в советское время- чемпионское Торпедо и великих торпедовцев! Очень обидно, что некогда грозный клуб с большими традициями, сейчас, переживает такое падение...
Увы, но эта ирония, полностью соответствует реалиям Торпедо. А ведь мы помним этот замечательный клуб в советское время- чемпионское Торпедо и великих торпедовцев! Очень обидно, что некогда грозный клуб с большими традициями, сейчас, переживает такое падение...
А я остаюся с тобою,
Родная навеки страна!
А я остаюся с тобою,
Родная навеки страна!
Хотел вызов - дерзай !!!
Помоги команде остаться в вышке...!!!
Удачи !!!
Хотел вызов - дерзай !!!
Помоги команде остаться в вышке...!!!
Удачи !!!