Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Дзюба может подписать контракт с «Торпедо» на полгода

сегодня, 12:25

Появилась новая информация о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Торпедо».

По данным источника, клуб пока не принял окончательного решения по форварду. С большой долей вероятности оно будет принято, после чего футболист пройдёт медосмотр и подпишет контракт на полгода.

СМИ сообщали о том, что Дзюба отправится с «чёрно-белыми» на сбор в Турцию. В «Торпедо» эти слухи опровергли.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ждём конфликтов и скепсиса фанатов. Дзюба пытается вернуться в РПЛ
Сегодня, 16:45Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадка
Слухи«Ювентус» заинтересовался Хаджикадуничем. У игрока контракт с «Ростовом»
Сегодня, 12:38
Слухи«Палмейрас» отказался подписать Клаудиньо из-за высокой цены
Сегодня, 12:08
Президент «Торпедо» оценил возможность подписания Дзюбы
Сегодня, 10:59
«Динамо» интересуется полузащитником «Факела»
Сегодня, 10:09
«Спартак» вспомнил об обороне. Привезли топ-защитника из Парагвая, закрывают сделку с «Бенфикой»
Сегодня, 00:24Максим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии5
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 16:48
Стрельцова видел только однажды, в Киеве, в 1969. Из всех московских стадионов, больше других нравился Торпедо, ну разумеется кроме ДИНАМО. Благодаря Маслову и киевское Динамо поднялось. Незаурядный был тренер!!!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:39
Это как решит наследный принц двух знаменитых клубов(и ещё четырёх "так себе"...).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:19
Кстати я бывал на стадионе на Восточной улице и вживую видел игру Стрельцова, Иванова, Шустикова, Воронина , Маношина и Бори Батанова (это позже). И , конечно помню знаменитого "ДЕДА" Маслова. Классная была команде. Как же неправ был Федун, когда сказал, что тренер это 10% команды. Реально - это 70-80 %, не менее.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 16:03
Хоть на месячишко возьмите!.
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 15:32
Со своей торпедой только в торпедо!)
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 14:54
Торпедо главное остаться в Премьер лиге. Для этого все способы хороши. Даже Дзюба
lotsman
lotsman
сегодня в 14:10
Время Роналду на соккере закончилось, началось время Дзюбы.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:57
Играть то где то надо,а то все забудут кто такой Дзюба.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 13:48
... в конце твоей фразы надо добавить одно слово.... "был" и все будет в точку
Boricku
Boricku
сегодня в 13:42
Забивака он и в Торпеде забивака !
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 13:40
контракт подпишут, а в Турцию не возьмут. Докатился....возьмите хоть кто-нибудь куда-нибудь!
Capral
Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 13:40
А он, именно так и играл в Зените- раздвигая защитников и освобождая место для техничного Азмуна.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:37
Дзюбу в ЦСКА бы. Вот вижу этого цементала рядом с рысаками. Раздвигал бы *опой защитников, а юркие кони рекорд за рекордом били бы. Без шуток!).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 13:26, ред.
Это жаль, а то бы Дзюба показал Семаку где раки зимуют.
Capral
Capral
сегодня в 13:15
Уважаемый Анатолий- рад приветствовать Вас!
Увы, но эта ирония, полностью соответствует реалиям Торпедо. А ведь мы помним этот замечательный клуб в советское время- чемпионское Торпедо и великих торпедовцев! Очень обидно, что некогда грозный клуб с большими традициями, сейчас, переживает такое падение...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:12
Дзюба ещё не вылетал в ФНЛ, будет опыт.
adekvat
adekvat
сегодня в 12:52
Не нужен мне берег турецкий,
А я остаюся с тобою,
Родная навеки страна!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:52, ред.
И мечется дух его по земле и не знает в кого войти...)
drug01
drug01
сегодня в 12:50
Для Дзюбы есть шанс проявить себя сделать доброе дело для команды и доказать всем что он игрок супер
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:49
А как же с испытательным сроком?)
2944yu8n6jpj
2944yu8n6jpj
сегодня в 12:47
Срок нормальный надо себя проявить
112910415
112910415
сегодня в 12:39
надо бы принять вызов
Шуnя771
Шуnя771 ответ 1 984 (раскрыть)
сегодня в 12:35
Спасибо и Вам, всё понятно!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 12:34
Спасибо за пояснения!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:30
Торпедо - один из двух клубов РПЛ с кем Зенит уже не встретится в ближайшие полгода...

Хотел вызов - дерзай !!!
Помоги команде остаться в вышке...!!!
Удачи !!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:28
Видимо у Торпедо денег хватило только на полгода контракта. Все таки "звезда" к ним идет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 