«Локомотив» и «Бешикташ» пытаются договориться о цене трансфера Баринова

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов близок к переходу в «Бешикташ».
На данный момент клубы пытаются договориться о стоимости перехода игрока. Москвичи настаивают на 6 миллионах евро, турецкий клуб надеется заплатить меньше. На данный момент стороны не договорились, но это может произойти в ближайшее время.
Ранее стало известно, что «красно-зеленые» могут подписать опорника сборной Туниса.
Просто Баринов не звезда.
Его уровень весьма невысокий.
Просто Баринов не звезда.
Его уровень весьма невысокий.