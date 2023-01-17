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«Локомотив» и «Бешикташ» пытаются договориться о цене трансфера Баринова

вчера, 10:32

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов близок к переходу в «Бешикташ».

На данный момент клубы пытаются договориться о стоимости перехода игрока. Москвичи настаивают на 6 миллионах евро, турецкий клуб надеется заплатить меньше. На данный момент стороны не договорились, но это может произойти в ближайшее время.

Ранее стало известно, что «красно-зеленые» могут подписать опорника сборной Туниса.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
вчера в 12:16
Договорятся,, все равно кто нибудь пойдет на уступки.
ДСА
ДСА
вчера в 12:09
Локомотив вряд ли подвинется, придется двигаться туркам.
nubom
nubom
вчера в 11:28, ред.
Я вот не понимаю: если наши клубы субсидируются государством, то деньги за продажу игрока возвращаются обратно в казну или распиливаются на междусобойчике?
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:51
Почему он так мало стоит?
Просто Баринов не звезда.
Его уровень весьма невысокий.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:50
Обычная история сначала сообщается, что игрок перешёл, а потом говорят,что договариваются о цене.
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