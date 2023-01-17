«Локомотив» и «Бешикташ» пытаются договориться о цене трансфера Баринова

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вчера, 10:32

Полузащитник «Локомотива» близок к переходу в «Бешикташ».

На данный момент клубы пытаются договориться о стоимости перехода игрока. Москвичи настаивают на 6 миллионах евро, турецкий клуб надеется заплатить меньше. На данный момент стороны не договорились, но это может произойти в ближайшее время.

Ранее стало известно, что «красно-зеленые» могут подписать опорника сборной Туниса.