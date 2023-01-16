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«Хапоэль» Беэр-Шева выкупит Сулейманова у «Краснодара»

вчера, 14:55

«Хапоэль» Беэр-Шева за 800 тысяч евро выкупит полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова, выступающего за команду на правах аренды из «Краснодара».

Клуб воспользуется опцией выкупа, предварительно заключив с футболистом контракт на несколько лет. Сулейманову нравится в Израиле, ожидается, что переговоры пройдут легко.

Шапи перешёл в «Хапоэль» в августе 2022 года. На счету россиянина 23 матча за израильскую команду в нынешнем сезоне, 4 гола и 5 результативных передач.

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Все комментарии
Antonio Antonio
Antonio Antonio
вчера в 20:53
А что,более менее играет Забивает и передачи раздает А главное,играет за границей
Gahi
Gahi
вчера в 20:22
В команде верблюдов 🐫 у Шапи должно получится выйти на тот уровень на которой надеялись в команде быков. Хапоэль в рейтинге УЕФА занимает 2 место в стране и сейчас команда находиться в тройке лидеров текущего чемпионата. Будем надеяться что для Шапи этот клуб станет промежуточным с продолжением карьере в топ-лигах. А для этого нужно больше работать над собой и совершенствовать своё мастерство. Удачи
протон
протон
вчера в 20:09
С одной стороны рад за Шапи, с другой мог и побольше денег принести Краснодару, по-моему это самый многообещающий был молодой игрок из академии.
Жаль конечно в ЛЧ не сыграет больше, но все равно удачи ему
Не всегда все должно по прямой развиваться. Желание ещё не потерял бороться видимо. Ещё бы статистика его отображалась нормально.
Настырный, резкий футболист, играет на кураже, но не стабилен в эмоциональном плане. Когда не получается или не везет быстро гаснет. К тому же можно приспособиться под его стиль, проходы, заходы под левую ногу.... Спасибо ему за удачный период в Краснодаре.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:52
Сначала его очень переоценили, а теперь похоже за него даже и переплатят.
Semen Nemov
Semen Nemov
вчера в 17:16
а когда то этот переписанный под 12-15 млн оценивался. сливать его надо было. После интервью у красавы уже было понятно что за черт он
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 16:54
Удачи, Шапи!
Это хорошо, что нашёл свой клуб.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:38
Шапи довольно неплохо смотрится в Хапоэль .
adekvat
adekvat
вчера в 16:29
800 тысяч, а так раскручивали талант, звезда.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:26
Хороший был игрок, старательный очень. Но есть ощущение, что не реализовал себя
w1345ds
w1345ds ответ Koba8888 (раскрыть)
вчера в 15:55, ред.
Галицкий говорил что Шапи сдал после того как переболел короной. Его физически на весь матч и до болезни не хватало, а после видимо стало совсем все плохо.

А учитывая что он мог после Краснодара не по арендам кататься и пытаться вернуть форму, а уйти в одни из средников РПЛ на довольно жирный контракт как Игнатов, говорит о том что парень нормальный, просто не сложилось, такое бывает. Хотя может еще вернется на былой уровень, просто пожелаем ему бон фортуно.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:42
ГОтовый еврейский игрок,даже обрезание делать не надо!
Koba8888
Koba8888
вчера в 15:14
Ну Шапи что-то сдулся, видимо поверил слишком сильно в авансы, которые ему выдавались ранее, и закономерно, в духе золотой молодежи, регрессировал. Отсюда и падение ценника. А мог ведь раньше уйти в Европу вроде как.
dok66
dok66
вчера в 15:10
Шапи пришелся ко двору , почему бы и не выкупить . А для нрего самого это может быть и трамплином в Европу .
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:02
Неужели отдадут за копейки?
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