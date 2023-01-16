«Хапоэль» Беэр-Шева выкупит Сулейманова у «Краснодара»

«Хапоэль» Беэр-Шева за 800 тысяч евро выкупит полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова, выступающего за команду на правах аренды из «Краснодара».
Клуб воспользуется опцией выкупа, предварительно заключив с футболистом контракт на несколько лет. Сулейманову нравится в Израиле, ожидается, что переговоры пройдут легко.
Шапи перешёл в «Хапоэль» в августе 2022 года. На счету россиянина 23 матча за израильскую команду в нынешнем сезоне, 4 гола и 5 результативных передач.
А учитывая что он мог после Краснодара не по арендам кататься и пытаться вернуть форму, а уйти в одни из средников РПЛ на довольно жирный контракт как Игнатов, говорит о том что парень нормальный, просто не сложилось, такое бывает. Хотя может еще вернется на былой уровень, просто пожелаем ему бон фортуно.
А учитывая что он мог после Краснодара не по арендам кататься и пытаться вернуть форму, а уйти в одни из средников РПЛ на довольно жирный контракт как Игнатов, говорит о том что парень нормальный, просто не сложилось, такое бывает. Хотя может еще вернется на былой уровень, просто пожелаем ему бон фортуно.