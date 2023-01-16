«Хапоэль» Беэр-Шева выкупит Сулейманова у «Краснодара»

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вчера, 14:55

«Хапоэль» Беэр-Шева за 800 тысяч евро выкупит полузащитника , выступающего за команду на правах аренды из «Краснодара».

Клуб воспользуется опцией выкупа, предварительно заключив с футболистом контракт на несколько лет. Сулейманову нравится в Израиле, ожидается, что переговоры пройдут легко.

Шапи перешёл в «Хапоэль» в августе 2022 года. На счету россиянина 23 матча за израильскую команду в нынешнем сезоне, 4 гола и 5 результативных передач.