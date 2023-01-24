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Тен Хаг после матча с «Кристал Пэлас» подарил игрокам МЮ необычные подарки

вчера, 12:10
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после матча АПЛ против «Кристал Пэлас» (1:1) подарил игрокам команды нестандартные подарки, чтобы подбодрить коллектив.

«Дьяволам» пришлось прибыть в Лондон на игру во время морозов. Наставник команды подарил каждому из футболистов по устройству для размораживания лобового стекла автомобиля. Голландец хотел, чтобы игроки успели прийти в себя перед игрой с «Арсеналом» (2:3).

В аэропорту Ливерпуля и Ист-Мидлендса их даже ждали тренеры на случай, если рейс домой из Лондона придется перенести из-за холодов. Помимо этого, «Ман Юнайтед» нанял нового главного повара, чтобы обеспечить игрокам наилучшее питание.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:05
Особенно полезно Решфорду и Энтони, которые тогда потерялись и обледенели уже на поле
INGUSH
INGUSH
вчера в 16:09
А себе оставил тормозную жидкость? )
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:47
Странные подарки.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:38
Выяснилось,что устройство представляло из себя обычный слесарный молоток - "Голландец хотел, чтобы игроки успели прийти в себя перед игрой с «Арсеналом» "
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:25
Не долго голландец притворялся нормальным....
Какой человек - такие и подарки...
Думаю каждый игрок получив долгожданное устройство для разморозки стекла сделал очередной вывод об устройстве головного мозга у наставника....
GOR TER-ARISTAKESSIAN
GOR TER-ARISTAKESSIAN
вчера в 12:42
Даже это не поможет МЮ. Они снова попадут в ад.
Гость
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