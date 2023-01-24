Тен Хаг после матча с «Кристал Пэлас» подарил игрокам МЮ необычные подарки

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после матча АПЛ против «Кристал Пэлас» (1:1) подарил игрокам команды нестандартные подарки, чтобы подбодрить коллектив.
«Дьяволам» пришлось прибыть в Лондон на игру во время морозов. Наставник команды подарил каждому из футболистов по устройству для размораживания лобового стекла автомобиля. Голландец хотел, чтобы игроки успели прийти в себя перед игрой с «Арсеналом» (2:3).
В аэропорту Ливерпуля и Ист-Мидлендса их даже ждали тренеры на случай, если рейс домой из Лондона придется перенести из-за холодов. Помимо этого, «Ман Юнайтед» нанял нового главного повара, чтобы обеспечить игрокам наилучшее питание.
Какой человек - такие и подарки...
Думаю каждый игрок получив долгожданное устройство для разморозки стекла сделал очередной вывод об устройстве головного мозга у наставника....
Какой человек - такие и подарки...
Думаю каждый игрок получив долгожданное устройство для разморозки стекла сделал очередной вывод об устройстве головного мозга у наставника....